Oroscopo del giorno, 13 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: secondo le stelle oggi sarà una giornata molto proficua. Portate avanti le vostre idee, i vostri progetti. Anche in amore chi è single potrebbe vivere delle belle emozioni.

Toro: giornata perfetta per voi del Toro per concentrarsi sulle relazioni. La Luna in sestile ti renderà disponibile e socievole: approfittane, per allargare la tua rete di amici.

Gemelli: si preannunciano 24 ore davvero promettenti grazie a ben 5 pianeti a favore che vi faranno ambire a qualcosa di importante.

Cancro: grazie ad una bellissima Luna in un segno amico sarete particolarmente carismatici e socievoli. Sarai un vero leader del tuo gruppo.

Leone: fate voi del Leone un piccolo sforzo provando ad aprirvi soprattutto in famiglia. E’ un periodo un po’ confusionario che sta scombussolando anche i rapporto con le persone care. Tenete duro.

Vergine: colpa delle Luna in opposizione per voi questo sabato si prospetta abbastanza complicato. Potreste incappare in qualche momento di tensione in amore. Sforzatevi di mantenere la calma.

Oroscopo del giorno, 13 Febbraio

Bilancia: secondo le stelle sarà per voi della Bilancia una giornata entusiasmante. Vi sveglierete con una bella carica di energia e avrete corpo e mente in ottima forma.

Scorpione: lasciatevi alle spalle tutte le tensione e concedetevi un fine settimana di relax. La Luna in un segno amico si farà più amorosa nei tuoi confronti e tu potrai recuperare un rapporto.

Sagittario: oggi dovrete avere grande prudenza sia in amore che sul lavoro. La Luna in quadratura potrebbe mettervi sotto pressione più del dovuto.

Capricorno: le stelle consigliano di dare spazio all’amore perché in questo fine settimana potrete contare su Luna e Marte nel segno. Sarete desiderosi di amare.

Acquario: giornata ideale per prendersi cura di sè, coccolarsi, fare dello shopping. Insomma fate le cose che vi renderanno felici.

Pesci: merito del transito lunare oggi sarete letteralmente irresistibili. Inoltre Marte nel segno di donerà passione.