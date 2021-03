Oroscopo del giorno, 13 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

La Luna sarà favorevole nel segno del Capricorno e questo vorrà dire nuove conoscenze in vista

Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: finalmente inizierà il vostro week end da dedicare completamente al relax in vista di una prossima settimana molto impegnativa. In amore servirà la giusta spinta per ripartire.

Toro: oggi vi converrà deporre l’ascia di guerra. Purtroppo non sempre potete uscirne vincitori e ne avrete la prova. Cercate di prendere questa sconfitta come una crescita personale. In amore tutto procede bene.

Gemelli: Marte sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a risolvere alcune questioni legate ai soldi. Chi vi è vicino ne risentirà un po’ di tutta questa situazione economica, tranquillizzateli e vedrete che andrà molto meglio.

Cancro: voi del Cancro riuscirete finalmente a capire il bene che vi vuole una persona e ve la farà guardare con occhi differenti.

Leone: ci saranno forti pressioni sul fronte lavorativo. Un collega farà muro e questo vi farà perdere la pazienza. Attenzione a come reagirete.

Vergine: dovrete risolvere alcune incomprensioni in amore che sono nate nei fine settimana. Nel lavoro è arrivato il momento di rilassarvi un pochino, finalmente riuscirete a lavorare a quel progetto a voi caro.

Oroscopo del giorno, 13 Marzo

Bilancia: con Urano nel segno dovete fare attenzione a non affaticarvi troppo. Ultimamente siete un po’ sottotono e forse la colpa è anche della vostra forma fisica. In amore presto arriverà il momento della svolta.

Scorpione: vi attenderà una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Finalmente dedicherete un po’ di tempo a voi stessi, ne avevate proprio bisogno.

Sagittario: un amico sarà in difficoltà e starà a voi decidere se tendergli la mano o meno. Marte è contrapposto al vostro segno, quindi prestate la massima attenzione sul lavoro.

Capricorno: la Luna sarà favorevole nel segno del Capricorno e questo vorrà dire nuove conoscenze in vista. Da molto tempo vi state dedicando ad un progetto importante e i vostri sforzi saranno ripagati.

Acquario: la mattinata inizierà con il piede giusto. Arriverà una chiamata inattesa che vi renderà molto energici e ottimisti. In serata le cose non andranno benissimo.

Pesci: secondo le previsioni per i Pesci Nettuno è in opposizione e ci sarà molta negatività nell’aria. Cercate di essere ottimisti e valutate bene ogni proposta che vi verrà fatta.