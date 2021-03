Oroscopo del giorno, 14 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: finalmente potrete godervi questa domenica in totale relax riuscendo a scacciare dalla testa tutti i problemi che vi attanagliavano. Occhio però a non rilassarvi troppo perché una nuova settimana sta per iniziare.

Toro: con la Luna nel segno favoriti saranno i nuovi incontri. Single, è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Nel lavoro, la prossima sarà una settimana molto impegnativa.

Gemelli: secondo le previsioni delle stelle Nettuno nel segno vi renderà particolarmente nervosi. Il partner da qualche giorno sta cercando il confronto, domani tornerà pesantemente alla carica.

Cancro: il segno del Cancro avrà forza ed energia per superare i problemi che si sta portando dietro da alcune settimane. Approfittate di questa domenica per parlare con qualcuno dei problemi che avete.

Leone: la domenica si preannuncia catastrofica per i vostri sentimenti. Scoprirete una verità difficile da mandare giù. Nonostante sembri che il mondo vi stia cadendo a pezzi abbiate la forza di reagire.

Vergine: oggi secondo le stelle ci saranno forti tensioni in famiglia per voi della Vergine. Ultimamente, tutti vi stanno accusando del fatto che dedichiate poco tempo a loro.

Oroscopo del giorno, 14 Marzo

Bilancia: Marte sarà nel segno e la giornata procederà abbastanza serenamente. Sembrerebbe tutto normale, l’amore va bene così anche il lavoro. State passando un bel periodo, attenzione però alla prossima settimana.

Scorpione: oggi accuserete un po’ di stanchezza accumulata nei giorni scorsi. Al momento i vostri sentimenti sono un po’ nascosti. Fatevi avanti con coraggio.

Sagittario: avrete bisogno di rilassarvi in vista di una settimana impegnativa. In serata l’amore raggiungerà l’apice. Lasciatevi andare.

Capricorno: le stelle vi faranno capire che l’unico obiettivo della giornata sarà rilassarvi e non pensare a nulla.

Acquario: approfittate della giornata di domani per riordinare le idee e chissà se non vi verrà in mente qualcosa di altrettanto proficuo.

Pesci: secondo le stelle la Luna sarà abbastanza favorevole per voi dei Pesci. Ultimamente la vostra relazione è fatta di alti e bassi, è forse il momento della resa dei conti.