Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: sarà un sabato sensuale. Marte nel segno accenderà la passione e riscalderà le coppie. I single avranno ottime opportunità di fare incontri interessanti.

Toro: potrebbero nascere delle incomprensioni tra genitori e figli. La Luna in opposizione non aiuterà. Servirà cautela.

Gemelli: giornata stimolante per quanto riguarda i sentimenti. Chi di recente ha conosciuto una persona interessante, riuscirà a raggiungere una intimità profonda.

Cancro: secondo le stelle si prospetterà una serata passionale anche per il segno del Cancro. Ritroverai la voglia di amare e di essere amato.

Leone: bisognerà usare molta cautela nei rapporti con le persone. Complice la Luna in opposizione qualcosa ti irriterà e sarà facile ritrovarsi a discutere con la persona amata.

Vergine: Mercurio nel segno stimola alla corretta riuscita degli affari, trattative e progetti. Sfrutta questo momento per concludere un accordo rimasto in sospeso.

Oroscopo del giorno, 14 Novembre

Bilancia: le cose si stanno muovendo sul lavoro. Approfittane e cogli al volo ogni opportunità si presenti lungo la tua strada.

Scorpione: secondo le stelle vi aspetterà una notte di passione. La Luna raggiungerà il tuo segno e Venere sta cominciando un nuovo transito favorevole. Sarà un fine settimana ricco di emozioni.

Sagittario: complice una Venere gentile con il vostro segno, oggi i Sagittario che hanno conosciuto da poco una persona sarà attraversato da un pensiero stupendo. Buttati senza timore.

Capricorno: sicuramente la giornata di oggi sarà migliore delle precedenti. A giovarne saranno i rapporti con gli altri. Organizzate qualcosa con la vostra famiglia o persona amata.

Acquario: il consiglio delle stelle per voi Acquario è di non strafare in questo sabato. Ragiona, fai le cose con calma e non agire d’impulso.

Pesci: forse qualcuno conosciuto in passato potrebbe ritornare nella vostra vita e farsi vivo. Lasciati andare e vivi a pieno questo fine settimana.