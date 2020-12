Oroscopo del giorno, 16 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Gli astri prevedono una giornata particolarmente intrigante in amore per la Vergine

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: sarà una giornata piuttosto critica. Potresti imbatterti nelle prossime ore in un ex che non avevi alcuna intenzione di vedere. Se così fosse, cerca di mantenere il sangue freddo e prova a sentire cosa vuole da te.

Toro: giornata interessante dove finalmente ritroverai un pò di serenità dopo alcune settimane in cui sei stato messo a dura prova.

Gemelli: sarai impegnato oggi a risolvere un problema di carattere pratico forse legato ad una banca. Ti converrà avere prudenza e non prendere decisioni azzardate.

Cancro: stringete i denti e affrontate le ultime ore con Saturno in opposizione. Da domani, infatti, il pianeta traslocherà nel segno dell’Acquario e allenterà la sua morsa.

Leone: giornata decisamente valida in particolare in amore. Finalmente Venere è tornata nel segno e vi regalerà nuovo slancio per la vostra vita sentimentale.

Vergine: giornata che si preannuncia particolarmente intrigante soprattutto in amore. Nelle prossime ore, infatti, potresti cadere vittima di una sensuale tentazione.

Oroscopo del giorno, 16 Dicembre

Bilancia: usate voi della Bilancia la massima prudenza soprattutto nei rapporti con un vostro superiore. Se non farete attenzione, potreste ritrovarvi nel mezzo di qualche discussione.

Scorpione: sarete assorbiti da una faccenda di carattere pratico. È probabile che ti ritroverai tra le mani un contratto da firmare: leggi con molta attenzione, prima di firmare.

Sagittario: se vi arriverà un eventuale proposta fareste bene a firmare. Le stelle sono diventate molto favorevoli: d’ora in avanti dovrete cogliere ogni opportunità che si presenterà.

Capricorno: giornata particolarmente stimolante con la Luna che raggiungerà il segno e regalerà una buona vitalità, idee creative e intuizioni da non sottovalutare.

Acquario: le stelle prevedono per l’Acquario una giornata particolarmente positiva. State per entrare in una nuova fase più positiva.

Pesci: oggi voi Pesci scoprirete di non essere soli ma di poter contare su ottimi amici al vostro fianco. Affidatevi a loro.