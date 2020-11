L'oroscopo del giorno prevede una giornata molto promettente sul lavoro e in amore per il Leone

Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: meglio parlare poco. Evita ogni braccio di ferro, ogni recriminazione o provocazione. Marte nel segno non aiuta. Sii prudente.

Toro: giornata complicata. Occhio ad una possibile battaglia legale con un ex. Sforzati di mantenere la calma, di confrontarti senza cadere nella trappola delle provocazioni.

Gemelli: Mercurio nel segno darà una bella mano alla tua vita professionale. Questa giornata sarà l’ideale per valutare un investimento: le stelle porteranno fortuna.

Cancro: Saturno potrebbe dare degli scossoni alla tua vita e indurti a mettere in discussione qualche rapporto. Sul fronte collaborazioni qualcuno potrebbe decidere di chiuderne una.

Leone: giornata molto promettente sul lavoro e in amore. Nelle prossime ore potresti ricevere un’offerta di lavoro molto interessante. Non sottovalutarla.

Vergine: Luna nel segno per voi Vergine. Avrai vitalità ed energia da vendere. Sarà la giornata giusta per esprimere la tua fantasia, per dedicarti all’arte o a qualche attività creativa.

Bilancia: potrebbero nascere dei momenti di tensione con un tuo superiore o un’autorità. Di solito non ami litigare ma sarai in grado di far valere le tue ragioni.

Scorpione: sarà secondo le stelle una buona giornata per investire il tuo denaro o per valutare una compravendita immobiliare. L’importante sarà valutare con attenzione e non fare il passo più lungo della gamba.

Sagittario: le stelle per voi Sagittario favoriranno le compravendite immobiliari. Se stai pesando di acquistare un immobile, dovresti sfruttare queste giornate.

Capricorno: giornata entusiasmante. Con queste stelle potrai concludere un affare vantaggioso. Giove e Saturno sapranno aiutarti

Acquario: saprete superare una situazione complicata come una difficoltà burocratica o delle gerarchie ostili. Sarà molto più efficace che contrapporsi frontalmente.

Pesci: giornata favorevole per i Pesci per allargare la schiera di contatti. Non ostinarti a fare tutto da solo, impara a delegare.