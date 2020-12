L'oroscopo del giorno prevede giornata abbastanza stimolante in particolare sul lavoro per la Vergine

Curiosi di conoscere l’andamento di questo secondo giorno del mese di dicembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: giornata piuttosto complicata con un po’ di agitazione che emergerà nel corso delle ore. State calmi che tutto passerà presto.

Toro: il cielo è sgombro da ostacoli e sarete sostenuti in ogni campo, sentimentale, lavorativo e pratico. Gli affari procedono bene,

Gemelli: oggi Mercurio in Sagittario potrebbe causare anche per voi dei problemi con la persona amata. Cerca di tenere a bada la tua lingua senza parlare troppo.

Cancro: giornata che le stelle prevedono come molto positiva soprattutto in amore con Venere ancora bellissima nel segno che susciterà in voi dei dolci pensieri. Lasciatevi trascinare dalle fantasie.

Leone: le stelle vi renderanno la giornata leggera. Potreste avere voglia di svago e di fare una pausa divertente. Fate solo lo stretto necessario oggi e dedicatevi ad una passione.

Vergine: giornata abbastanza stimolante in particolare sul lavoro. Potrebbe spuntare qualche opportunità, nuovi contatti. Non fartele sfuggire.

Oroscopo del giorno, 2 Dicembre

Bilancia: Mercurio in Sagittario darà nuovo slancio sul lavoro e gli affari. Nelle prossime ore ci saranno buone premesse per la vostra rinascita professionale.

Scorpione: 24 ore interessanti per gli affari e le trattative. Vi sentire proiettati verso nuove frontiere professionali e personali.

Sagittario: Mercurio nel segno vi darà un enorme mano sul lavoro in particolare per chi lavora in proprio potrà fare degli enormi progressi e ottenere belle soddisfazioni.

Capricorno: usate la massima cautela voi Capricorno perché la Luna in opposizione vi procurerà un po’ di preoccupazione e forse anche un calo fisico ed emotivo.

Acquario: sarà un mese di dicembre per gli Acquario che darà inizio ad una nuova era. Molto presto Saturno e Giove entreranno nel segno e vi stravolgeranno la vita.

Pesci: date spazio voi Pesci all’intuito. La Luna in ottima posizione vi regalerà energia, creatività e belle idee.