Oroscopo del giorno, 2 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo martedì di Febbraio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: da oggi il vostro bisogno di introspezione si affievolirà. Più scavate e più le cose verranno a galla, per questo è difficile capire se siete davvero sulla strada giusta.

Toro: anche se oggi sarete molto indaffarati e non riuscirete ad avere il pieno controllo su tutto, oggi un episodio potrebbe aprirvi gli occhi su voi stessi e il vostro futuro.

Gemelli: sarete voi Gemelli un po’ nostalgici a causa di vecchi ricordi che riaffioreranno dalla vostra mente. La Luna in opposizione potrebbe rendervi un po’ confusi.

Cancro: vecchi rancori oggi potrebbero intaccare il vostro umore. Cercate di cambiare il vostro punto di vista. Anche se ci vorrà del tempo riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

Leone: da un lato puntate ad un nuovo progetti sia sentimentale che lavorativo, dall’altro non volete distrarvi da un impegno a breve scadenza. Questo vi rende nervosi.

Vergine: il passato vi distrae dal presente e a risentirne è anche il fisico. Oggi la stanchezza farà capolino e sarà meglio fare il minimo indispensabile.

Bilancia: oggi voi della Bilancia riuscirete a superare una prova che vi pesava da tempo. Cercate nonostante tutto di restare con i piedi per terra.

Scorpione: a livello sentimentale ci saranno novità con una relazione che si evolverà in meglio. Qualcuno potrebbe anche pensare di andare a convivere.

Sagittario: oggi qualcuno di voi sarà affascinato da una persona ma al contempo non vuole cadere in tranelli, conscio del fatto che questa persona non apporterà significativi cambiamenti alla vostra vita.

Capricorno: oggi per voi del Capricorno le bugie avranno le gambe corte, quindi le stelle raccomandano di essere sinceri sia sul lavoro che nella vita privata.

Acquario: finalmente potrete uscire dalla routine e puntare in alto. Occhio però che questo vostro successo potrebbe creare malumori e gelosie.

Pesci: la fiducia oggi va di pari passo alla stanchezza: tutte colpa di giornate particolarmente impegnative avute negli ultimi giorni.