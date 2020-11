Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo lunedì del mese di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: sarà una giornata dove avrete molta energia da spendere. Sfruttatela visto che si preannuncia una settimana fitta di impegni.

Toro: giornata tranquilla visto che con tutte le persone che vi incontrerete il dialogo sarà tranquillo. Per questo motivo siate voi stessi nella maniera più naturale possibile.

Gemelli: il primo giorno del mese ha avuto un influenza positiva sul vostro morale ed è quindi giusto sfruttarla anche nella giornata di oggi per arrivare a compiere un obiettivo che darà i suoi frutti a lungo termine.

Cancro: la giornata odierna rappresenta l’inizio di un periodo proficuo per voi Cancro. Cercate di far tesoro delle esperienze recentemente accumulate, soprattutto nell’ambito professionale così da ottenere successi ancora maggiori.

Leone: novembre per voi non è iniziato con i migliori auspici. Non è il vostro momento, per cui evitate incomprensioni o litigi che potrebbero minare la vostra tranquillità.

Vergine: tutto lascia presagire che questa sarà una settimana complicata per voi sia da un punto di vista professionale che privato. Nonostante tutto è meglio affrontare le avversità il prima possibile.

Oroscopo del giorno, 2 Novembre

Bilancia: è un momento stimolante per quanto riguarda le relazioni. Il consiglio delle stelle è di concentrarvi più su questo che sul lavoro.

Scorpione: il mese di ottobre vi ha costretto più di una volta a adottare soluzioni temporanee per nascondere le avversità invece di affrontarle ma per evitare complicazioni nel futuro è meglio provare ad affrontarle in maniera schematica.

Sagittario: è un periodo frustante per voi soprattutto sul lavoro in quanto i vostri progetti stentano a decollare. Ma tenete duro e portare pazienza.

Capricorno: oggi è consigliata una bella dose di pazienza per voi Capricorno visto che più di qualche fattore potrebbe minarla con risultati non positivi per il proseguo della giornata. Possibili screzi sul lavoro.

Acquario: la giornata sarà positiva e vi sveglierete molto probabilmente con un ottimo umore che andrà in crescendo con il proseguo delle ore. Sul lavoro nessuna novità importante.

Pesci: per voi Pesci possibile svolta sul lavoro grazie a qualche idea o progetto sul quale avete riposto grande fiducia, mentre potrebbe verificarsi qualche screzio e magari una discussione con il vostro o la vostra partner.