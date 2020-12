Oroscopo del giorno, 20 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Gli astri prevedono una giornata proficua per il segno dei Gemelli grazie a Mercurio nel segno

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica pre natale secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: grazie a Mercurio sarete più ambiziosi. Forse non sarà facile adattarsi a questi cambiamenti astrali, ma voi che avete superato tre anni di Saturno non vi lascerete di certo demoralizzare.

Toro: ci saranno molte novità oggi per voi. Giove e Mercurio in aspetto favorevole vi daranno la forza necessaria per affrontare le prossime sfide.

Gemelli: giornata proficua per i Gemelli grazie a Mercurio nel segno. Le collaborazioni, i rapporti con colleghi e superiori e le finanze potranno migliorare.

Cancro: occhio che oggi e domani Mercurio e il Sole diventeranno ostili. Usate prudenza sul lavoro, nei rapporti con gli altri e con le finanze.

Leone: Non è tempo di azzardare con le spese, di prendere decisioni professionali rischiose. Meglio avere prudenza e portare pazienza.

Vergine: Venere oggi vi spronerà a dedicarvi maggiormente ai sentimenti. Approfittate delle prossime ore per recuperare in amore con la vostra partner.

Oroscopo del giorno, 20 Dicembre

Bilancia: Saturno finalmente entrerà in una posizione astrale a te favorevole e d’ora in avanti potrete guardare il futuro con maggior ottimismo.

Scorpione: oggi Mercurio entrerà nel segno e favorite saranno le faccende di carattere pratico, come documenti, firme. Scrittori e giornalisti saranno più produttivi.

Sagittario: oggi Mercurio vi saluterà per trasferirsi nel segno del Capricorno. Non disperare, perché anche da quella posizione ti aiuterà a ottenere più guadagni.

Capricorno: come detto Mercurio entrerà nel vostro segno e darà nuovo slancio agli affari, ai rapporti con colleghi, collaboratori e superiori.

Acquario: dovrete usare molta cautela nei rapporti con gli altri. Nel corso della giornata sarà facile avere qualche momento di irritazione o dover affrontare una spesa imprevista.

Pesci: domani finalmente Mercurio sarà in aspetto armonico e voi Pesci ritroverete maggiore serenità. Tutto diventerà più semplice: i rapporti con gli altri, il lavoro, il dialogo.