Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: sarà una giornata particolarmente fruttuosa con alcuni amici che sapranno sostenerti nei tuoi impegni. Finalmente ritroverai fiducia nel futuro e nelle persone.

Toro: se state portando avanti un progetto, controllate le finanze ed evitate investimenti rischiosi. Meglio andare sul sicuro.

Gemelli: potreste ricevere delle novità interessanti all’estero. E’ il momento di pensare in grande e iniziare a valutare la possibilità di oltrepassare i confini.

Cancro: le stelle favoriranno le questioni legate alla banca. Se state valutando l’eventualità di chiedere un prestito, dovreste muovervi nelle prossime ore.

Leone: usate estrema cautela nei rapporti con gli altri. Potreste imbattervi in un ex socio o ex coniuge che vi darà filo da torcere. Mantenete la calma.

Vergine: giornata delicata per la Vergine. Se affiorerà stanchezza fermatevi e riposatevi. Negli ultimi tempi hai lavorato sodo e accumulato molta tensione. È tempo di prestare più attenzione alla forma fisica.

Oroscopo del giorno, 19 Novembre

Bilancia: Venere nel segno riaccenderà la voglia di amare. Approfittatene per mettervi in gioco, perché fra pochi giorni lascerà il vostro segno.

Scorpione: secondo le stelle dovrete avere molta prudenza sul lavoro. I pianeti sono dalla vostra parte ma nel corso della giornata un rivale potrebbe mettervi il bastone tra le ruote.

Sagittario: voi Sagittario sarete molto creativi. Oggi vi lascerete andare con l’immaginazione ma cercate di non perdervi. Immergetevi nella fantasia ma restate con i piedi per terra.

Capricorno: stelle ottime per quanto riguarda il lavoro. I liberi professionisti, i commercianti avranno l’opportunità di concludere un grande affare.

Acquario: oggi Venere sarà nel segno dell’Acquario e illuminerà il tuo mondo di amore. In questa giornata concentratevi sui sentimenti.

Pesci: potreste essere assaliti da molti dubbi. Metti da parte i tuoi timori e cerca di prendere le cose come vengono. Le stelle saranno dalla tua parte.