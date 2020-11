L'oroscopo del giorno prevede un sabato nervoso per il segno del Leone

Curiosi di conoscere l’andamento di questo sabato di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: Venere e Sole raggiungeranno una posizione favorevole e si preannuncia una giornata molto stimolante. Sul lavoro non è ancora il momento di fare degli investimenti rischiosi. In amore favorite le nuove conoscenze.

Toro: il cielo sta cambiando per voi. Non lasciatevi scombussolare perché avrete comunque delle belle stelle che vi appoggeranno. Provate d’ora in avanti a dedicare più tempo a voi stessi.

Gemelli: nei prossimi giorni presta maggiore attenzione alla forma fisica, riposati di più e occhio a non eccedere a tavola e nel bere.

Cancro: la fase della tua rinascita sta per iniziare. Finalmente potrai lasciarti alle spalle un periodo buio e aprirti ad una fase della vita più fortunata.

Leone: potresti sentirti leggermente nervoso. Ma occhio che Marte nel segno ti farà essere anche più passionale con la persona amata. Sfrutta questa condizione per un sabato da ricordare.

Vergine: cercate di rallentare i ritmi e dare maggiore spazio all’amore. Venere andrà ad occupare una buona posizione e le opportunità per essere felici non mancheranno.

Bilancia: Venere lascerà il segno ma non sarà necessariamente un evento negativo. Dovrai solo fare maggiore attenzione al tuo rapporto con la persona amata.

Scorpione: oggi il Sole farà il suo ingresso nel segno dello Scorpione e per questo se vi piace una persona, uscite allo scoperto e non fatevela sfuggire. Previsti anche colpi di fortuna.

Sagittario: la vostra vita sentimentale si arricchirà di sfaccettature piccanti. La vostra fantasia correrà ed esplorerà territori sconosciuti.

Capricorno: tutto il risentimento che ha vissuto la coppia nei giorni scorsi oggi sparirà. I cuori solitari potranno contare su un ottimo cielo per fare nuove conoscenze.

Acquario: oggi complice il Sole nel segno niente e nessuno potrà mettersi tra l’Acquario e la sua voglia di libertà.

Pesci: Venere comincerà per voi Pesci un transito favorevole. D’ora in avanti avrai modo di recuperare in amore.