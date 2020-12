Oroscopo del giorno, 22 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Gli astri prevedono una giornata alquanto impegnativa per il segno del Cancro a causa di Luna, Sole e Mercurio in senso opposto

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì pre natalizio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: potrete contare sul sostegno di una bellissima Luna nel vostro segno. Vi sveglierete carico di energia, di vitalità e con una gran voglia di esprimere le tue emozioni, l’amore verso il partner.

Toro: oggi sarà una giornata un po’ critica per colpa della Luna in opposizione. Dovrai usare molta cautela, sia in amore che nel lavoro.

Gemelli: sarete colti da una forte emotività. Questo per effetto di Luna, Giove e Saturno in aspetto favorevole. Se prima il cielo era più concreto e forse un po’ noioso, d’ora in avanti si farà sempre più dinamico e positivo.

Cancro: giornata alquanto impegnativa per il segno del Cancro. Tutta colpa di Luna, Sole e Mercurio in senso opposto. Nelle prossime ore potreste affrontare una faccenda che vi metterà a dura prova.

Leone: potrebbe spuntare l’occasione di un bel viaggio. Questo Natale non chiuderti in te stesso, ma cerca di trascorrere del tempo vicino alle persone che ami.

Vergine: le stelle vi metteranno davanti ad una sfida. Negli ultimi giorni il cielo si è trasformato e tu dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare per adattarti a queste novità.

Bilancia: potreste ritrovarvi con alcune sfide da superare. Fisco, burocrazia o il ritorno di un ex. Tenete duro.

Scorpione: giornata particolarmente impegnativa per il segno dello Scorpione. Nelle prossime ore, infatti, potresti fare i conti con alcuni problemi sul lavoro.

Sagittario: grazie a Venere nel segno oggi voi Sagittario sarete letteralmente pazzi d’amore. Vi attenderà un 2021 fitto di incontri speciali.

Capricorno: luna pazza oggi, fate molta attenzione. Occhio ai momenti di tensione, a un certo nervosismo che potrebbe coglierti all’improvviso.

Acquario: sfruttate questa giornata per staccare la spina da tutti i problemi. Hai bisogno di ricaricare le batterie in vista di un anno che ha tutte le premesse per stravolgerti la vita.

Pesci: giornata proficua per voi dei Pesci. Ti sveglierai pieno di voglia di fare, di un’energia che ti accompagnerà per tutta la settimana di Natale.