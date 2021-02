Oroscopo del giorno, 22 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: oggi dovrete contrastare l’influsso di una Luna negativa che nel corso della giornata potrebbe causarvi un piccolo disturbo fisico, forse allo stomaco o alla gola.

Toro: oggi lunedì la settimana inizierà bene per voi del Toro grazie ad una magnifica Luna in sestile. Nel corso della giornata potrebbero arrivare notizie entusiasmanti.

Gemelli: si preannuncia una giornata molto proficua soprattutto sul lavoro. Nelle prossime ore potrai portare avanti trattative importanti o potrai concludere affari vantaggiosi.

Cancro: oggi voi del Cancro accoglierete la Luna nel segno che vi renderà particolarmente affascinanti e sensuali. Approfittatene per riportare la vostra vita sentimentale in primo piano.

Leone: dovete usare molta cautela nel relazionarvi con gli altri perché la Luna in opposizione potrebbe causarvi qualche momento di disagio. Siate prudenti.

Vergine: si annuncia una giornata molto favorevole per voi della Vergine merito di Luna e Marte favorevoli. Se sarete in difficoltà, non dovrete fare tutto da sol. Potrete chiedere agli amici.

Oroscopo del giorno, 22 Febbraio

Bilancia: secondo l’oroscopo del giorno dovrete fare attenzione perché la Luna in opposizione potrebbe causarvi qualche problema. Ci sarà chi dovrà chiedere la consulenza di un avvocato per una questione legale.

Scorpione: giornata particolare. A poco a poco ti stai lasciando il periodo cupo alle spalle, ma per risalire la china, servirà ancora impegno e pazienza.

Sagittario: dovrete avere prudenza oggi soprattutto se avete intenzione di fare qualche investimento. Non è il momento più adatto di investire il tuo denaro, soprattutto se non avrai garanzie a sufficienza.

Capricorno: oggi vi converrà usare la massima cautela soprattutto sul lavoro perché la Luna in opposizione potrebbe causare delle incomprensioni con un collega o un socio.

Acquario: giornata particolarmente promettente. Nelle prossime ore, potrai spiccare sul posto di lavoro, dimostrare tutta la tua competenza a superiori e colleghi, proponendo un’idea.

Pesci: Luna in un segno amico e l’amore trionferà in questo lunedì. Finalmente sarete pronti a sbarazzarvi di ogni perplessità.