Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: Sole favorevole e potreste fare nuovi incontri interessanti. Sul lavoro mancherà la concentrazione e dovrai impegnarti di più per fare qualsiasi cosa.

Toro: Venere sarà in opposizione e sarete meno comprensivi con la persona amata. Sul lavoro hai voglia di portare avanti i progetti ma non essere frettoloso e attenzione ai soldi.

Gemelli: domenica non eccezionale per i sentimenti. Potrebbe nascere qualche dubbio infondato. E nel pomeriggio dovrai anche cercare di risolvere un problema in casa.

Cancro: ottime notizie per te grazie a Luna e Venere che sono dalla tua parte. Potrai finalmente mettere in chiaro una situazione sentimentale. Sul lavoro tornerà un pò di equilibrio.

Leone: dopo due giorni pesanti puoi finalmente staccare la spina e dedicarti al relax totale. Dedicati alla famiglia e alle persone care.

Vergine: la Luna sarà in opposizione per la Vergine. Sarà una giornata difficile per i sentimenti. Sul lavoro invece è il periodo giusto per iniziare nuovi progetti.

Oroscopo del giorno, 22 Novembre

Bilancia: se è nata da poco una storia d’amore questo è il momento giusto per portarla avanti. Sul lavoro prima di dicembre le questioni finanziarie e legali saranno difficili da sbrigliare.

Scorpione: Venere e Luna sono favorevoli nel tuo segno e potrete vivere delle belle emozioni. Sul lavoro il peggio è passato e se devi fare una scelta cerca di riflettere con calma.

Sagittario: con la Luna in segno opposto potreste sentirvi particolarmente stanchi e senza forze. Novità in arrivo sul lavoro.

Capricorno: Venere è tornata favorevole per i Capricorno. Non permettere al lavoro di prendere il sopravvento sull’amore.

Acquario: le relazioni che nascono in questo periodo sono fragili oppure la tua storia ti sta dando dei problemi. Sul lavoro soluzioni in arrivo.

Pesci: non sottovalutate voi Pesci le nuove conoscenze che farete oggi. Sul lavoro c’è crisi e sarà difficile risolvere un problema oggi.