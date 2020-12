Oroscopo del giorno, 23 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Per l'Ariete oggi si aprirà un nuovo mondo astrale

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì pre natalizio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: domani per voi si aprirà un mondo. Il panorama astrale nei prossimi giorni sarà letteralmente stravolto e d’ora in avanti potrai guardare il tuo futuro con entusiasmo.

Toro: affronterete le ultime corse in vista del Natale. Ma state tranquilli perché nel corso della giornata sarai sostenuto dalla forza del Sole e di Mercurio.

Gemelli: le stelle vi incoraggiano a sfruttare tutta l’energia che la Luna vi dedicherà per fare nuove conoscenze e incontri. La giornata sarà ideale per le relazioni.

Cancro: Sole e Mercurio in opposizione vi creeranno qualche piccolo momento di tensione sul lavoro. In questa giornata potresti avere a che fare con una concorrenza particolarmente agguerrita.

Leone: giornata perfetta da trascorrere con la tua persona amata senza pensieri e preoccupazioni. Venere in aspetto favorevole renderà tutto più passionale.

Vergine: sarà una giornata per voi della Vergine piuttosto critica. Vi converrà avere molta prudenza e rimandare le decisioni importanti a un momento successivo.

Oroscopo del giorno, 23 Dicembre

Bilancia: oggi vi sembrerà di lavorare tanto ma di non ottenere i frutti desiderati. Dovrai rimandare le soddisfazioni che aspetti da tempo al 2021, ma sappi che arriveranno.

Scorpione: secondo le stelle dovreste sfruttare la giornata per rilassarvi un po’ e ricaricare le batterie in vista di un 2021 che vi vedrà molto impegnato.

Sagittario: in questi giorni il cielo sta cambiando per voi Sagittario. Si tratterà di stravolgimenti positivi, perché ti permetteranno di recuperare sia in amore che nel lavoro.

Capricorno: sfruttate la giornata per fare gli ultimi acquisti in vista del Natale. Il 25 una bellissima Luna ti regalerà un Natale all’insegna della serenità.

Acquario: Venere nel segno vi renderà più buoni e socievoli e avrete una voglia di fare tanti regali.

Pesci: oggi voi Pesci sarete assorbiti tra i regali e la cucina. Preparatevi a vivere un felice Natale accanto a chi ami e protetto da una bellissima Luna.