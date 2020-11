L'oroscopo del giorno prevede una giornata promettente per il Capricorno che potrà raccogliere i suoi frutti

Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: dovreste provare ad essere più dolci. Marte nel segno vi renderà particolarmente passionali in amore. Cerca però di non esagerare, perché con la persona amata non devono mai mancare anche rispetto e tenerezza.

Toro: la Luna sarà nel segno e vi regalerà maggiore vitalità ed armonia nei rapporti con le persone. Approfittane per dedicarti alle pubbliche relazioni o per allargare la tua rete di conoscenze.

Gemelli: prestate maggiore attenzione alla vostra forma fisica, In questi giorni potreste aver accumulato molta tensione che vi sta causando qualche problemino fisico.

Cancro: la Luna sarà a favore in questo lunedì e come conseguenza avrete maggiore vitalità e buone intuizioni. Ascolta il tuo intuito.

Leone: le stelle consigliano di usare la massima cautela in amore. Potreste cedere a qualche trasgressione ma fai attenzione a non diventare troppo egoista.

Vergine: nonostante i problemi di coppia e qualche persona invidiosa che potrebbe aver tentato di mettere zizzania nella vostra storia, l’amore resiste. Il tuo rapporto si è dimostrato saldo e inattaccabile.

Oroscopo del giorno, 23 Novembre

Bilancia: Marte troppo aggressivo potrebbe avervi snervato. Dovreste cercare di sfogare questa tensione che si è accumulata altrimenti rischierete che questa vi causi qualche disturbo.

Scorpione: giornata molto fruttuosa. Avrete Venere e Luna in ottima posizione che significherà fortuna in amore e sul lavoro. Qualcuno riuscirà a concludere un buon affare.

Sagittario: potreste essere coinvolti in una questione legata a famiglia e a dei parenti. Cercate di mantenere la calma altrimenti vi ritroverete a discutere inutilmente.

Capricorno: giornata molto promettente per voi Capricorno. Dopo tanta fatica potrete finalmente raccogliere i frutti del tuo lavoro. Venere nel segno favorirà l’amore.

Acquario: giornata proficua per gli Acquario, gli affari procedono bene nonostante non si vedono ancora i risultati. Sii fiducioso.

Pesci: oggi voi Pesci potreste ritrovarvi con le spalle al muro e essere costretti a prendere una decisione importante in amore. Sarà comunque una scelta matura.