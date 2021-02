Oroscopo del giorno, 25 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: l’amore tornerà in primo piano grazie a Venere che nel corso della giornata farà il suo ingresso in un segno amico. Approfittatene se siete single o se volete recuperare un rapporto.

Toro: anche per voi Venere si posizionerà in un segno favorevole e potrete contare sul suo influsso. Riprendete in mano la vostra vita sentimentale.

Gemelli: fate attenzione voi dei Gemelli all’amore nei prossimi giorni per evitare possibili complicazioni. Tutta colpa di Venere che diventerà dissonante.

Cancro: è arrivato il momento di occuparsi dell’amore, di recuperare un sentimento o rimettersi in gioco, se da tempo sei rimasto solo.

Leone: oggi avrete una buona dose di energia per portare a termine tutte le faccende della giornata. Occhio però ai rapporti con i colleghi, potrebbero esserci delle incomprensioni.

Vergine: la Vergine godrà di un buon ottimismo che va sfruttato per risolvere alcune questioni future. Sfrutta queste giornate per organizzare al meglio le prossime.

Oroscopo del giorno, 25 Febbraio

Bilancia: avete l’impressione che una persona a te cara non sia totalmente sincera in questi giorni. Questo ti crea molto disagio, ma forse dovresti solo parlarne per comprendere come stanno i fatti.

Scorpione: oggi potrebbero esserci degli imprevisti da risolvere. Non sei bravo a gestirli e questo ti crea molti problemi. Tuttavia con una buona organizzazione risolverai questa tua debolezza.

Sagittario: voi del Sagittario siete molto bravi a nascondere i vostri sentimenti per paura di restare delusi. Prova ad aprirti e a parlare con chi ami.

Capricorno: in questo periodo i consigli saranno molto preziosi. Sfruttateli per risolvere i problemi che si presenteranno.

Acquario: oggi sentite di starvene un po’ sulle vostre e fare una sorta di viaggio interiore per analizzare vari aspetti della vostra vita.

Pesci: nella giornata di oggi voi Pesci potreste incontrare qualche difficoltà. Non stressarti troppo se non riuscirai a finire il tuo lavoro, una giornata meno produttiva può capitare a tutti.