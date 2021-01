Oroscopo del giorno, 25 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Potrebbe accadere per voi della Bilancia un evento molto bello

Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: il passaggio della Luna nel segno esalterà i nuovi contatti. Sarà una giornata perfetta per dedicarsi alle pubbliche relazioni, per fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi preziose in futuro.

Toro: si preannuncia una giornata proficua sul lavoro. Approfittatene per nuovi affari o per progettare nuove idee che potrebbero rivelarsi proficue.

Gemelli: le stelle consigliano a voi Gemelli di osare, di puntare in alto. La Luna, il Sole, Mercurio, Giove e Saturno saranno schierati dalla tua parte, molto presto arriverà anche Venere. È tempo di lanciarsi!

Cancro: anche se all’apparenza non sembra, ma le cose pian piano si stanno muovendo verso la direzione giusta. Non avere Saturno contro vi sta dando la possibilità di risalire la china.

Leone: il passaggio della Luna nel segno esalterà le relazioni. Dovresti approfittarne, per concentrarti sui rapporti interpersonali, per allargare la tua rete di contatti.

Vergine: giornata che vi metterà a dura prova sul lavoro. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero saltare fuori dei concorrenti particolarmente agguerriti. Cerca di restare calmo.

Oroscopo del giorno, 25 Gennaio

Bilancia: potrebbe accadere per voi della Bilancia un evento molto bello, capaci di riportare il sorriso nella vostra vita. Sarà una giornata molto piacevole.

Scorpione: si preannuncia una giornata faticosa. Da settimane sei preoccupato per il lavoro e le tue finanze. Nelle prossime ore dovrai discutere una divisione delle spese con qualcuno.

Sagittario: giornata particolarmente fruttuosa per relazioni e contatti. Nelle prossime ore qualcuno avvierà una nuova collaborazione che si rivelerà preziosa per il futuro.

Capricorno: organizzatevi bene sul lavoro. In questo momento dovresti fermarti, mettere a punto un piano d’azione per le prossime settimane e cominciare a muovere i primi passi.

Acquario: una bellissima Luna in un segno amico stimolerà la vostra creatività. Sarà la giornata ideale per cominciare a lavorare su qualche nuova idea.

Pesci: voi Pesci avrete così tanto da fare che rischierete di sentirvi sotto pressione. Per questa giornata vi converrà rallentare i ritmi e rimandare gli impegni gravosi a un momento migliore.