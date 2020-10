Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: oggi la giornata come prevedono le stelle sarà molto intrigante soprattutto in amore. Proverai attrazione per qualcuno in maniera totalmente inaspettata. Se così fosse, buttati.

Toro: si prospetta una domenica piuttosto complicata. Nel corso della giornata potrebbe affiorare dello stress o un pò di ansia a causa di alcuni problemi non risolti. Cerca di non sfogare la frustrazione su chi ti sta vicino.

Gemelli: come anticipa l’oroscopo potrebbe spuntare oggi per voi un’opportunità interessante sul lavoro. Mercurio nel segno continua ad influenzare la vostra vita professionale.

Cancro: sarete coinvolti in una faccenda di carattere pratico. Se dovrai affrontare una discussione in famiglia per questo, parla in modo chiaro e onesto.

Leone: molto probabilmente qualche Leone oggi avrà a che fare con un ex: sii prudente. Non sarà una giornata facile perché sarai molto nervoso e affaticato.

Vergine: oggi avrai modo di recuperare e ricaricare le batterie. La tua settimana si concluderà in maniera rilassante. In questo modo potrai iniziare la nuova settimana nel migliore dei modi.

Oroscopo del giorno, 25 Ottobre

Bilancia: come preannunciano le stelle sarà una giornata molto stimolante. Finalmente potrai lasciarti alle spalle le tensioni degli ultimi mesi e concentrarti più sull’amore. Venere sta per tornare.

Scorpione: oggi potrebbe emergere un pò di gelosia: tienila sotto controllo perché ce ne sarà davvero bisogno. Prova a fidarti un pò di più.

Sagittario: sarà una giornata molto interessante. Finalmente stai ritrovando la serenità e la voglia di cambiare. Nelle prossime ore potrai vivere dei momenti speciali.

Capricorno: si preannuncia per voi Capricorno una giornata molto stimolante e positiva. Sfruttala per fare qualcosa insieme ai tuoi amici.

Acquario: oggi dovrete sforzarvi di mantenere la calma e la lucidità. C’è qualcosa che ti procura del disagio, una situazione o una persona. Fai attenzione.

Pesci: complice Mercurio nel segno voi Pesci avrete una grande voglia di evadere, di fare la valigia e partire per terre inesplorate. Se avrai l’opportunità, asseconda questa voglia.