Oroscopo del giorno, 26 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno

Ariete: con la Luna in quadratura potrebbero esserci delle tensioni in casa. Servirà la massima cautela in amore e in famiglia soprattutto dopo che Venere è entrato in una posizione scomoda.

Toro: oggi le stelle favoriranno le trattative e gli affari. Se da giorni stai valutando di fare un acquisto o di vendere un bene, dovresti muoverti.

Gemelli: ennesima giornata del periodo proficua per voi dei Gemelli, ideale anche per parlare di investimenti. Mercurio, Giove e Saturno saranno dalla tua parte e tu potrai osare senza timore.

Cancro: la Luna approderà nel vostro cielo e ci sarà una bella fase di recupero dopo alcune giornate no. Nelle prossime ore potrai riportare la pace in amore e in famiglia.

Leone: ennesima giornata faticosa. Nelle prossime ore dovrai gestire l’ansia che potrebbe sfociare anche in disturbi del sonno. Cerca di non strafare.

Vergine: giornata molto fruttuosa sul lavoro per voi della Vergine. Se da giorni stai affrontando dei concorrenti piuttosto ostinati, d’ora in avanti avrai la possibilità di batterli.

Oroscopo del giorno, 26 Gennaio

Bilancia: le stelle vi incoraggeranno a puntare in alto. Fino a febbraio sarete sostenuti da un cielo importante e tutto ciò che desidererai si potrà realizzare.

Scorpione: potrete contare sulla complicità di una bellissima Luna e su Venere che vi darà supporto in campo sentimentale. Qualcuno potrebbe innamorarsi di una persona.

Sagittario: si preannuncia una giornata molto promettente sul lavoro. Sarà perfetta per discutere di soldi o per valutare un investimento.

Capricorno: oggi voi del Capricorno dovrete affrontare una questione riguardo alcune collaborazioni di lavoro. Forse dovrai chiudere un rapporto.

Acquario: oggi potreste incappare in un contrattempo legato alla tecnologia. Se dovesse incepparsi qualcosa, cerca di mantenere la calma.

Pesci: la Luna nel segno riporterà i sentimenti in primo piano. Nel corso della giornata ti ritroverai a parlare d’amore o a pensare una persona.