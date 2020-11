L'oroscopo del giorno indica una giornata molto fruttuosa soprattutto sul lavoro per la Vergine

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: dovrete usare massima cautela negli affari. Fate attenzione a possibili uscite economiche nei prossimi giorni. Questo potrebbe diventare motivo di discussione in casa.

Toro: cerca di dedicare del tempo per te stesso nel corso di questa giornata. Comincia uno sport, vai dall’estetista, insomma sforzati di distrarti di mantenere la mente sgombra.

Gemelli: potrebbe essere utile un chiarimento in amore soprattutto se negli ultimi tempi stai vivendo dei contrasti con la persona amata. Far finta di niente non aiuterà.

Cancro: giornata secondo le stelle promettente soprattutto per quanto riguarda le relazioni sociali. Stai recuperando la serenità che avevi perso nelle scorse settimane.

Leone: 24 ore complicate, cercate di procedere passo dopo passo. Non fate scelte rischiose e non pretendete di raggiungere tutto e subito.

Vergine: giornata molto fruttuosa soprattutto sul lavoro. Le stelle sono favorevoli e voi sapete come muovervi per ottenere il massimo. Nelle prossime 24 ore possibili contatti con l’estero.

Oroscopo del giorno, 27 Novembre

Bilancia: le stelle prevedono una giornata intrigante soprattutto in amore. C’è chi vivrà una notte di passione, ma solo se lo vorrà. Accantona i pensieri legati a soldi e lavoro e dedicati all’amore.

Scorpione: Venere nel segno vi farà vivere una giornata stimolante. I sentimenti torneranno in primo piano.

Sagittario: bella giornata sul lavoro per il Sagittario. Stai ritrovando la grinta e la motivazione di sempre. Le stelle saranno particolarmente generose.

Capricorno: Venere in aspetto favorevole aiuterà le coppie legate da un profondo sentimento. Se c’è amore nulla potrà incrinare la relazione.

Acquario: usate la massima cautela voi Acquario in tutto ciò che farete. Potreste soffrire di nervosismo, siate prudenti. Concentratevi sui compiti che vi sono stati assegnati.

Pesci: leggete voi Pesci con molta attenzione se dovrete firmare qualcosa. Per fortuna Giove e Saturno vi sosterranno negli affari.