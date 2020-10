L'Oroscopo del giorno prevede un martedì all'insegna della passione per lo Scorpione complice anche una Luna in aspetto favorevole

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: dovrete usare la massima cautela perché rischierete di diventare troppo impulsivi. Cercate di tenere a freno la vostra grande irruenza.

Toro: giornata serena dopo un periodo abbastanza turbolento. Ritroverai anche un pò di energia necessaria per affrontare la settimana nel migliore dei modi.

Gemelli: le stelle consigliano oggi di prestare maggiore attenzione alla forma fisica e di iniziare ad adottare abitudini più sane.

Cancro: sarete dei grandi sognatori. Ma fate attenzione o rischierete di distogliervi dalla realtà. Restate con i piedi per terra se vorrete risolvere i problemi che vi affliggono.

Leone: non fate scelte troppo rischiose nelle prossime 24 ore. State andando incontro ad un periodo molto critico soprattutto da un punto di vista economico e non prendete decisioni azzardate.

Vergine: oggi servirà prudenza se dovrete affrontare un chiarimento o una questione rimasta in sospeso. Cercate di mantenere la calma e la lucidità.

Oroscopo del giorno, 27 Ottobre

Bilancia: voi Bilancia state uscendo da un periodo che non è stato facile per voi. Cercate di tenere a bada lo stress e non sottovalutate i piccoli disturbi fisici.

Scorpione: sarà un martedì all’insegna della passione complice anche una Luna in aspetto favorevole. Da qui fino alla fine dell’anno sarà un periodo ricco di emozioni.

Sagittario: in questi giorni potrebbero essersi ripresentati dei disturbi cronici. Se sarà necessario assumete qualche medicina ma cercate di non esagerare.

Capricorno: grazie a Mercurio e Venere si prospetta per voi Capricorno una giornata molto promettente. Favoriti i nuovi incontri, le amicizie e le alleanze.

Acquario: a poco a poco nella vostra vita stanno avvenendo importanti cambiamenti e i vostri desideri stanno assumendo una forma sempre più concreta.

Pesci: preparatevi voi Pesci perché state per entrare in una fase ricca di novità e opportunità sia sul lavoro che in amore.