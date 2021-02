Oroscopo del giorno, 28 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Venere non sarà più nel segno quindi via libera per voi della Vergine ai progetti a lungo termine

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: sarà una domenica da dedicare completamente al relax senza pensare a nulla. La settimana è stata pesante, cercate di sfruttare la giornata per leggere un buon libro o guardare un film.

Toro: ultimamente state accusando un po’ di acciacchi fisici. Meglio riposare e rimandare ogni appuntamento a giorni migliori. In serata potrebbe esserci un litigio con una persona cara, cercate di non perdere le staffe.

Gemelli: oggi avrete voi dei Gemelli ancora l’influenza della Luna. Favoriti saranno i nuovi incontri soprattutto chi è single da diverso tempo.

Cancro: vi attende una giornata ricca di avvenimenti fortunati. In serata potrebbe arrivare addirittura una notizia che ristabilirà le vostre finanze.

Leone: oggi l’amore regnerà su tutto. Finalmente riuscirete a risolvere quei piccoli problemi con la persona amata. Cercate però di non fare più sbagli in futuro.

Vergine: Venere non sarà più nel segno quindi via libera per voi della Vergine ai progetti a lungo termine. Oggi utilizzate la giornata per studiare nuove strategie e fissare nuovi obiettivi.

Oroscopo del giorno, 28 Febbraio

Bilancia: la Luna vi sarà ancora favorevole e ci potrebbero essere nuovi incontri passionali per i single ma anche per chi è impegnato. Prestate però attenzione a ciò che farete.

Scorpione: sarà la giornata adatta per uscire allo scoperto dopo che nei giorni scorsi avete cercato di attirare l’attenzione di una persona che vi piace. Non arrendetevi.

Sagittario: oggi per voi del Sagittario ci saranno dei problemi in amore. Ti sta stretta tutta questa situazione ma non ti resta che resistere e osservare da vicino ogni piccolo cambiamento che farà la persona amata.

Capricorno: una serie di discussioni vi metteranno a dura prova. Riflettete. Prendetevi se necessario la serata per cercare di capire come stanno le cose.

Acquario: il passaggio di Marte nel segno vi renderà nervosi. Un amico o un parente dubiterà di voi, non permetteteglielo.

Pesci: prestate la massima attenzione ad ogni dettaglio. Una persona che considerate amica farà di tutto per mettervi il bastone tra le ruote.