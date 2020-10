Curiosi di conoscere l’andamento di questo giovedì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: la Luna sarà nel tuo segno e potrebbe stimolarti ad agire, a fare qualcosa di nuovo. Evita però di impuntarti sulle cose.

Toro: oggi dovrai cercare di fermarti a chiarire alcune questioni poco chiare in famiglia. Ti conviene farlo in questi giorni prima che le stelle si mettano in opposizione. Cerca sempre di mantenere la calma.

Gemelli: qualcuno di voi si innamorerà. Il transito di Venere nel segno risveglierà in voi la voglia di amare. I single avranno ottime occasioni di fare incontri importanti.

Cancro: secondo le stelle dovrai avere molta prudenza perché è probabile nasca qualche problema in famiglia. Cerca di tenere la tua agitazione sotto controllo.

Leone: giornata molto promettente. Complice una bellissima Luna avrai una bella carica di energia e grandi speranze per il tuo futuro.

Vergine: potresti essere impegnato in alcune questioni di carattere pratico. C’è chi dovrà discutere di un conto in comune. L’importante sarà mantenere la calma e riflettere prima di parlare.

Oroscopo del giorno, 29 Ottobre

Bilancia: come denotano le stelle oggi sarà una giornata molto faticosa. Dovrai usare la massima cautela soprattutto nei rapporti con gli altri perché il tuo nervosismo potrebbe indispettire qualcuno.

Scorpione: oggi dovrai usare una strategia efficace per tirarti fuori da una situazione difficile o per portare a termine una mansione.

Sagittario: l’amore tornerà in auge in questa giornata per voi Sagittario. Merito del transito di Venere nel segno. Potrebbero nascere nuovi amori in maniera del tutto inaspettata.

Capricorno: giornata che richiederà particolare prudenza. Rischierai di infilarti in qualche guaio se non farai molta attenzione. Cerca di usare estrema cautela, sia nel lavoro che in famiglia.

Acquario: oggi le stelle consigliano a voi Acquario di staccare la spina. Sono giornate di grande fermento. Tu stai stravolgendo la tua intera esistenza e presto vedrai i primi effetti di questo profondo cambiamento.

Pesci: voi Pesci sarete impegnati in faccende di carattere pratico. È probabile che dovrai discutere alcune questioni in banca. Sii prudente.