Curiosi di conoscere l’andamento di quest’ultimo lunedì di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: oggi la Luna si metterà in una bellissima posizione per voi e potrete beneficiare di una bella carica di energia e voglia di mettersi in gioco. Sfruttate tutto questo per portare avanti i vostri progetti.

Toro: la Luna raggiugerà Gemelli e favorirà anche voi soprattutto negli affari. Sfruttate le prossime ore per fare progressi sul lavoro.

Gemelli: le stelle consigliano di stare attenti all’alimentazione. La luna piena potrebbe causarvi qualche piccolo disagio fisico. Occhio alla scadenza dei cibi.

Cancro: giornata molto promettente con la Luna in aspetto interessante che stimolerà la vostra creatività. Approfittatene per iniziare a lavorare su un nuovo progetto.

Leone: oggi la Luna piena favorirà l’amore con tantissimi Leone che potranno vivere delle belle emozioni. Potreste fare una nuova conoscenza interessante. Preparatevi.

Vergine: giornata importante per voi nati Vergine. Sul lavoro potrebbero esserci novità con scatti di carriera o promozioni. Ma verso sera potrebbe emergere anche un po’ di stanchezza.

Oroscopo del giorno, 30 Novembre

Bilancia: uscite allo scoperto, mettetevi in gioco. Le stelle saranno con voi e favoriranno le nuove conoscenze. Soprattutto chi è single da tempo dovrebbe lanciarsi.

Scorpione: giornata molto produttiva anche per voi. Potreste fare degli incassi extra nel corso delle ore. Anche in amore opportunità interessanti.

Sagittario: cielo piuttosto inquieto per voi Sagittario e dovrete fare molta attenzione o vi ritroverete a discutere in famiglia.

Capricorno: giornata molto produttiva soprattutto per il lavoro e i contatti. Se siete alla ricerca di occupazione sfruttate le prossime ore.

Acquario: cercate di mandare via i dubbi che vi attanagliano da giorni facendo chiarezza dentro di voi e capite quali idee portare avanti nei prossimi mesi.

Pesci: secondo le stelle voi Pesci dovrete usare la massima cautela soprattutto in famiglia. Potrebbero esserci parenti che vi provocheranno o creeranno problemi.