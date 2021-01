Oroscopo del giorno, 31 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questa ultima domenica di gennaio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: sarà una domenica indaffarata per voi. Dovrete impegnarvi molto per riuscire a portare a termine tutti gli impegni destreggiandovi tra appuntamenti e incontri. Per fortuna avrete dalla vostra parte ottime stelle.

Toro: inizierà un fine settimana rilassante grazie ad una bellissima Luna in un segno amico. Avrete la possibilità di staccare il cervello dai problemi pratici e concedervi due giornate di riposo e tranquillità.

Gemelli: oggi voi dei Gemelli dovrete contrastare una Luna che potrebbe darvi del filo da torcere. Nelle prossime ore correrete il rischio di diventare vittima di distrazioni.

Cancro: domenica che favorirà soprattutto le relazioni con gli altri. I rapporti con colleghi di lavoro e amici saranno decisamente più distesi.

Leone: rallentare un po’ in questa domenica non è un problema. Prendetevi del tempo per voi da dedicare al relax e al recupero psicofisico.

Vergine: proverete emozioni talmente intense che vi sentirete a disagio. Controllatele ma ricordatevi che non dovete rendere conto a nessuno.

Oroscopo del giorno, 31 Gennaio

Bilancia: oggi sarete particolarmente creativi. Sfruttate questa giornata per dedicarvi a degli aspetti della vostra vita che da un po’, vuoi per il lavoro o per altre faccende, avevate accantonato.

Scorpione: il vostro straordinario intuito vi permetterà di trovare soluzioni a tutti i vostri problemi. Questo vi spianerà molto la strada in questa domenica che potrebbe portare con sé qualche piccolo conflitto.

Sagittario: oggi voi del Capricorno avrete una forte consapevolezza di voi che vi porterà ad affrontare le situazioni più difficili con il giusto spirito.

Capricorno: avete come l’impressione di sentirvi un po’ persi dopo un periodo comunque abbastanza roseo. Prima scoprirete cosa vi turba prima ne uscirete.

Acquario: in questi giorni voi dell’Acquario riuscite a credere di più nelle vostre capacità. Sfruttate questa giornata per fare qualcosa che possa darvi una spinta per alzare la tua autostima.

Pesci: siete una persona che riesce a tenere i piedi ben saldi per terra e oggi più che mai dovrai mantenere l’equilibrio.