Oroscopo del giorno, 4 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Le stelle prevedono una giornata molto stimolante per la Vergine

Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: oggi dovrete cercate di riguardarvi evitando vizi soprattutto a tavola. Marte resterà nel segno fino al giorno dell’epifania e potreste accusare un po’ di stanchezza.

Toro: La Luna in un segno amico vi regalerà una bella dose di energia e creatività. Dovresti sfruttare la giornata per mettere a posto le questioni rimaste irrisolte o per portare avanti i progetti importanti.

Gemelli: già da oggi voi Gemelli inizierete ad avvertire un cambio di atmosfera intorno a voi. Ci sono novità importanti all’orizzonte.

Cancro: sarà una giornata promettente soprattutto per le compravendite. Vi siete liberati di Giove e Saturno e tra poco se ne andrà anche Marte. Da quel momento le cose inizieranno a girare per il verso giusto.

Leone: oggi voi Leone sarete assorbiti da questioni legate a banca o soldi. Siate prudenti e fate particolare attenzione nei prossimi giorni alle faccende di carattere economico.

Vergine: si preannuncia una giornata molto stimolante. Sarete bravi a gestire al meglio i vostri affari e porterete avanti i vostri progetti con successo.

Oroscopo del giorno, 4 Gennaio

Bilancia: oggi per voi Bilancia si chiuderà un ciclo della vostra vita. Buttatevi alle spalle gli ultimi 3 anni che non sono stati proprio positivi e guardate al futuro con maggiore ottimismo.

Scorpione: oggi potreste imbattervi in alcuni incontri utili che in futuro si riveleranno molto importanti. Mettetevi in gioco e cogliete al volo le opportunità che vi si presenteranno.

Sagittario: vi accorgerete di non volervi accontentare più e di volere di più dalla vostra vita. Sentirete di avere maggior possibilità di successo sia in amore che sul lavoro.

Capricorno: oggi vi sveglierete con maggiore prospettive future. Finalmente state ritrovando forza e determinazione. Approfittatene per fare progetti in vista del futuro.

Acquario: potreste essere ancora in vacanza ma con la testa già al lavoro. Sta per iniziare un periodo frenetico della vostra vita ma ricco di possibilità.

Pesci: usate molta cautela oggi visto che nel corso della giornata potrebbero nascere delle incomprensioni in amore o in famiglia.