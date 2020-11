L'oroscopo del giorno prevede tanto entusiasmo per il Leone con novità sul lavoro

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo mercoledì del mese di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: oggi potreste sentirvi leggermente di malumore e c’è bisogno che fate qualcosa che vi tiri sù il morale. L’attività fisica è un toccasana in questi casi, aiuta ad aprire la mente e rilascia endorfine.

Toro: concentratevi prevalentemente sul lavoro mettendo da parte almeno per il momento tutto il resto anche al costo di apparire distaccati a parenti e amici. Ci sarà tempo per recuperare con loro.

Gemelli: momento che continua ad essere positivo per i Gemelli. State attraversando un periodo favorevole ed equilibrato sia nella sfera privata che in quella lavorativa. Godetevi al massimo questo periodo senza la necessità di crearvi problemi inutili.

Cancro: il vostro animo profondo e creativo permetterà di togliervi diverse soddisfazioni e creare qualche nuovo sbocco interessante in ambito lavorativo.

Leone: sarete pieni di entusiasmo e fiduciosi in vista di novità in ambito lavorativo e in un momento particolare con questo non è semplice.

Vergine: periodo importante anche per voi segno della Vergine per quanto riguarda il lavoro. State portando avanti un progetto che ancora non è stato rivelato e quindi necessità ancora di qualche piccolo aggiustamento, ma le premesse sono molto positive.

Oroscopo del giorno, 4 Novembre

Bilancia: oggi in più di un occasione dovrete fare da paciere per alcuni screzi sia sul lavoro tra colleghi che in famiglia.

Scorpione: oggi avrete come l’impressione che qualcuno vi sfrutti e vi manipoli per ottenere i propri comodi. Ricordatevi che siete indipendenti.

Sagittario: siete usciti alla grande dall’ultima settimana che vi ha regalato diverse soddisfazioni ma vi ha portato anche una belle dose di stress che ora dovete scaricare in qualche modo.

Capricorno: anche per voi Capricorno è giunto il momento di tirare il freno e staccare un attimo la spina per ricaricare le pile.

Acquario: potrebbe esserci qualche piccolo screzio in famiglia dopo alcuni contrasti ma l’importante è chiarirsi.

Pesci: non sono previste novità importanti in questo giorno sia in ambito professionale che privato.