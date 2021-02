Oroscopo del giorno, 5 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo venerdì di Febbraio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: se vi concentrate realmente su ciò che volete oggi riuscirete ad ottenerlo. Gli sforzi fatti fino ad ora saranno finalmente ripagati.

Toro: da un po’ di tempo le persone al tuo fianco sono tese nei tuoi confronti e anche oggi finirai con il discutere con qualcuno a te caro. Purtroppo quest’ultimo non vorrà sentire ragioni, ma non fartene una colpa.

Gemelli: voi dei Gemelli in questo momento non riuscite ad essere proprio propositivi. Siete così concentrati a guardare in basso che non riuscite a concentrarvi sull’insieme. Non è il momento adatto per accontentare gli altri, concentratevi su voi stessi.

Cancro: è da tanto tempo che trattenete le emozioni e non vi concentrate su voi stessi. E’ arrivato il momento di prendersi una pausa da tutto e da tutti e pensare solo a te e al vostro benessere.

Leone: potrebbe verificarsi per voi del Leone un evento abbastanza sgradevole che potrebbe rovinare la vostra giornata. Il vostro compito sarà impedire che questo accada.

Vergine: non avete paura di nulla in questo periodo. Sapete bene quali sono i vostri obiettivi e siete consapevoli di riuscire a raggiungerli nel più breve tempo possibile.

Oroscopo del giorno, 5 Febbraio

Bilancia: sentite il bisogno di aggiungere un po’ di amore nella vostra vita. Sentite di essere circondato da bellezza che però non riuscite a raggiungere. Concentratevi su come fare e sfrutta questa serenità che avete intorno.

Scorpione: non siete in forma per gli scontri e i litigi per cui cercate di non arrivare allo scontro oggi. Restare calmi e fate lavorare la diplomazia.

Sagittario: dovreste cercare di essere più flessibile e sfruttare al meglio il vostro tempo, solo così vi renderete conto di quanto potreste guadagnarne.

Capricorno: oggi a voi del Capricorno saranno riconosciuti tutti gli sforzi fatti nei giorni scorsi e i contributi che dai anche in ambito familiare. Questa gratitudine sarà sincera, non fatevi venire strane idee di gelosia.

Acquario: sei diventato molto bravo a organizzare la tua vita professionale con il tempo libero. Finalmente hai trovato l’equilibrio che tanto cercavi.

Pesci: la tua determinazione di raggiungere un obiettivo prefissato da molto tempo è ammirevole. Non ti manca di certo la grinta. Forse un po’ di sana pianificazione potrebbe aiutarti al meglio.