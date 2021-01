Oroscopo del giorno, 5 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Le stelle prevedono una giornata caratterizzata da emozioni contrastanti per il Cancro

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: potreste avvertire oggi un po’ di stanchezza ma sappi che il cielo sta cambiando e molto presto toccherai con mano le sue trasformazioni.

Toro: oggi inizierete a costruire le nuove basi per il futuro. Da domani Venere entrerà nel vostro segno e Marte in uno amico. Quindi sappiate che il sostegno da parte degli astri non vi mancherà.

Gemelli: d’ora in avanti avrai un cielo particolarmente generoso: dovresti sfruttarlo al meglio, cogliendo ogni nuova opportunità.

Cancro: sarà una giornata caratterizzata da emozioni contrastanti. Saturno non è più in opposizione e tu stai cominciando a percepire la leggerezza di vivere senza questo pianeta contrario.

Leone: se oggi vi ritroverete con delle carte in mano, firmate tranquillamente. D’ora in avanti dovrai fare molta attenzione alle decisioni che prenderai e alle opportunità che busseranno alla tua porta.

Vergine: giornata per voi Vergine particolarmente fruttuosa sul lavoro merito di Mercurio in aspetto favorevole. Nelle prossime ore potresti ricevere delle proposte d’affari molto interessanti.

Oroscopo del giorno, 5 Gennaio

Bilancia: l’ingresso della Luna nel vostro segno sancirà l’inizio di una nuova fase molto positiva per voi. Direte finalmente addio al passato turbolento di questi ultimi anni.

Scorpione: Il nuovo anno sarà una vera e propria sfida con Giove e Saturno in aspetto contrario da un lato e fra pochissimo Mercurio e Marte dall’altro lato. Servirà prudenza.

Sagittario: oggi qualcuno potrebbe imbattersi in un incontro gentile, un incontro da non sottovalutare. Stai vivendo un periodo importante.

Capricorno: oggi voi Capricorno vi sentirete stanchi. Sarà il colpo di coda di un Marte che ben presto vi abbandonerà per entrare nel Toro.

Acquario: si preannuncia un martedì stimolante grazie a Venere nel segno che favorirà l’amore e la passione.

Pesci: fermatevi a fare un bilancio della vostra vita. In questo momento è importante capire cosa sta accadendo e provare a superare ogni incomprensione.