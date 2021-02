Oroscopo del giorno, 6 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo sabato di Febbraio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: giornata di rinascita per molti di voi, anche se dipenderà dal vostro modo di fare e di affrontare la giornata. Lasciatevi andare di più anche nei sentimenti che spesso tendete a trascurare o mettere da parte.

Toro: continuate anche in questi giorni ad essere particolarmente pensierosi. Volete del tempo per voi per riflettere su tante cose, ma non tutti quelli che vi stanno intorno lo comprenderanno, quindi cercate di non chiudervi troppo.

Gemelli: cercate di trascorrere voi dei Gemelli la giornata con un pizzico di entusiasmo in più. Pensate positivo, siate ottimisti, e date spazio all’amore che a breve riaffiorerà.

Cancro: per chi ha riscontrato dei problemi sul lavoro fatevi forza che qualcosa cambierà a breve. Per chi è single cercate di più l’amore e vedrete che entrerà nella vostra vita.

Leone: sia che siate dipendenti o liberi professionisti, state combattendo troppo per il vostro lavoro. Rilassatevi in questo fine settimana e vedrete che le cose andranno meglio.

Vergine: giornata un po’ confusa per quanto riguarda il segno della Vergine ma state tranquilli che ben presto le cose torneranno a brillare.

Oroscopo del giorno, 6 Febbraio

Bilancia: oggi le stelle saranno dalla vostra parte ma per far sì che la giornata sia memorabile dovrete metterci anche del vostro. Dateci dentro per arrivare ai vostri obiettivi.

Scorpione: in questo sabato sarete assaliti dalla stanchezza e anche da un po’ di noia. Non abbattetevi, è solo un periodo.

Sagittario: queste 24 ore potrebbero essere molto importanti per un incontro, per vivere qualcosa di nuovo in amore. Approfittatene per uscire allo scoperto.

Capricorno: saranno 24 dove molti di voi nati sotto il segno del Capricorno si toglieranno qualche sassolino dalla scarpa.

Acquario: la voglia di cambiamento è diventato ormai un assillo per voi, ma dovete cercare di stare concentrati sul pezzo per non ritrovarvi tutti contro con la vostra continua smania di voler cambiare le cose.

Pesci: cautela oggi con la forma fisica perché potreste accusare qualche piccolo problemino. Meglio dedicarsi al minimo indispensabile.