L'oroscopo del giorno prevede una giornata molto positiva e produttiva per il Leone

Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo venerdì del mese di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: dopo un periodo abbastanza stressante arrivato a questo punto della settimana potreste accusare un pò di stanchezza ed è anche abbastanza normale.

Toro: avete un progetto molto interessante per le mani e nessuno sembra fermarvi perché avete anche il supporto dei vostri cari. Potrebbe mancare un pò di forza fisica.

Gemelli: oggi potreste accusare qualche incomprensione in famiglia. Avete bisogno del loro supporto per perseguire al meglio gli obiettivi che vi siete prefissati e con un dialogo pacifico sarà possibile risaldare i rapporti.

Cancro: poche cose potrebbero ostacolarvi oggi in questa giornata che sarà molto positiva e serena. Tutto andrà per il meglio sia sul lavoro che nella sfera privata.

Leone: è una giornata molto positiva e produttiva ma dovete fidarvi del vostro istinto senza remore e soprattutto senza preoccuparvi di ciò che dicono gli altri.

Vergine: potrebbe esserci qualche attrito sul lavoro con qualche collega. State molto attenti, qualche parola di troppo potrebbe condizionare l’operato di voi Vergine e quello altrui.

Oroscopo del giorno, 6 Novembre

Bilancia: dedicate questa giornata alla famiglia. Avete vissuto dei giorni molto stressanti ed ora è arrivato il momento di rilassarvi con le persone care.

Scorpione: il mese scorso è stato particolarmente impegnativo sotto l’aspetto lavorativo, e nelle prossime settimane il vostro umore sarà in crescendo per questo motivo, garantendovi una nuova spinta di energia.

Sagittario: momento molto positivo ma anche stancante e per questo verso fine giornata avvertirete un pò di stanchezza.

Capricorno: voi Capricorno vi sentirete un pò soli. Ma non è colpa vostra, semplicemente le persone a voi care saranno impegnate e non potranno dedicarsi a voi.

Acquario: Una giornata dove si paleserà un po’ di stanchezza ma che sarà relazionata alla settimana particolarmente impegnativa che sta per terminare. Nuove opportunità in amore.

Pesci: E’ arrivato per voi Pesci il momento di pensare maggiormente a voi rispetto agli altri. Rilassatevi per ricaricare le batterie in vista della prossima settimana.