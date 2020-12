Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì secondo l’oroscopo del giorno? Buona lettura!

Ariete: giornata piuttosto critica che con il passare delle ore diventerà ancora peggio. Potresti incappare in problemi sul lavoro. Se così fosse, cerca di mantenere sangue freddo.

Toro: grazie al transito della Luna nel segno della Vergine ritroverete forza, vitalità e voglia di amare. Approfittatene per mettervi in gioco in amore.

Gemelli: prestate più attenzione alla vostra forma fisica e se necessario fate un piccolo controllo medico. La Luna in opposizione potrebbe causarvi un piccolo disturbo fisico.

Cancro: oggi la Luna in aspetto armonico vi fornirà vitalità e buoni rapporti interpersonali. Giornata ideale per rivedere gli amici dopo tanto tempo tappati in casa.

Leone: sarà una giornata molto produttiva soprattutto sul lavoro. Sfruttate il cielo per mandare avanti gli affari e i progetti a cui tenete particolarmente.

Vergine: la Luna sarà nel cielo e vi regalerà un bel carico di energia, vitalità e voglia di fare. Ritornerete voi stessi: determinati e ambiziosi.

Oroscopo del giorno, 7 Dicembre

Bilancia: sarà la giornata giusta per voi Bilancia per fermarvi un attimo e fare un bilancio annuale. Questo 2020 vi ha messo a dura prova ma per fortuna il periodo buio è alle spalle.

Scorpione: se sarete in difficoltà chiedete agli amici più fidati. Non fate sempre tutto da soli ma affidatevi a chi è in grado di darvi una mano.

Sagittario: Mercurio nel segno stimolerà voi Sagittario a partorire buone idee ma c’è bisogno di una strategia efficace per metterle in pratica.

Capricorno: giornata ideale per voi Capricorno per iniziare a fare qualche acquisti natalizio in vista di un mese di dicembre che ripartirà alla grande.

Acquario: come denotano le stelle sarà una giornata piuttosto impegnativa. E’ probabile che dovrete affrontare alcune questioni di carattere pratico.

Pesci: lunedì che per voi Pesci si rivelerà molto proficuo soprattutto sul lavoro. Se sarete in difficoltà potrete contare su un valido aiuto da parte di una persona a te cara.