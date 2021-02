Oroscopo del giorno, 7 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Sarà una giornata proficua per i nati Bilancia

Curiosi di conoscere l’andamento di questa prima domenica di Febbraio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: dovrete usare la massima cautela perché la vostra domenica finirà con una serata abbastanza nervosa. Rimandate confronti e discussioni ad un momento migliore.

Toro: probabile che nonostante la festività dovrete affrontare un problema di carattere pratico forse legato al patrimonio di famiglia. Se cosi fosse non agite in maniera istintiva.

Gemelli: sarà per voi dei Gemelli una domenica molto intrigante con l’amore che potrebbe stuzzicare gli animi di qualcuno di voi. Lasciatevi trasportare dalle emozioni.

Cancro: sarà una giornata importante. A poco a poco state recuperando la serenità persa nei mesi scorsi. Una serenità dovuta anche alle piccole gioie, come quelle che vivrai in questa giornata.

Leone: merito di una splendida Luna in un segno amico si prospetta una domenica niente male che vi aiuterà a rilassarvi e a liberarvi la mente.

Vergine: sfruttate la giornata per staccare la spina e concedetevi una domenica di puro relax per ricaricare le pile in vista della prossima settimana.

Oroscopo del giorno, 7 Febbraio

Bilancia: secondo le stelle per voi della Bilancia sarà una giornata molto proficua dove qualcuno di voi potrebbe ricevere delle belle notizie. Perché non organizzate una bella gita?

Scorpione: dovrete avere prudenza perché vi attende una giornata critica soprattutto per quanto riguarda soldi e lavoro.

Sagittario: la Luna nel segno vi regalerà una bella dose di entusiasmo e creatività. Approfittatene per iniziare a lavorare su qualche progetto nuovo.

Capricorno: voi del Capricorno sarete pieni di intuizioni importanti che non andrebbero sottovalutate. State vivendo un momento magico sia in amore che sul lavoro.

Acquario: sarà una domenica molto piacevole, da trascorrere insieme agli amici più stretti. Perché non organizzi qualcosa di divertente?

Pesci: dovrete usare un po’ di cautela perché nel corso della giornata potrebbe affiorare agitazione causata da un accumulo di stanchezza.