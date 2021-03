Oroscopo del giorno, 7 Marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: oggi sarà la giornata giusta per chiudere un confronto o risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Venere sarà nel vostro cielo e il consiglio è di non distrarvi troppo.

Toro: giornata decisiva per i sentimenti del Toro. State vivendo un sogno, ma potreste svegliarvi e rendervi conto che non è tutto ora ciò che luccica. Novità sul lavoro.

Gemelli: il consiglio delle stelle è quello di rimandare tutte le questioni spinose a giorni migliori. Un amico lontano o un parente ha bisogno di voi, non tiratevi indietro e tendetegli una mano.

Cancro: finalmente oggi potrete tirare un sospiro di sollievo. Non temete il confronto con nessuno e finalmente siete più consapevoli delle vostre capacità.

Leone: voi Leone oggi dovreste evitare di chiudervi in se stessi. Avete molte responsabilità e non è il momento di nascondervi. Bene in amore ma attenzione alle difficoltà che potrete incontrare in serata.

Vergine: il vostro buonsenso verrà fuori più del solito. Riuscirete finalmente a dimostrare quanto valete e condividerete con qualcuno di importane le vostre idee.

Oroscopo del giorno, 7 Marzo

Bilancia: l’entusiasmo sarà alle stelle per voi della Bilancia e questo potrebbe farvi guardare al futuro con occhi diversi. Bene per quanto riguarda l’amore.

Scorpione: la vostra voglia di uscire fuori dagli schermi darà fastidio a qualcuno. Non temete qualcuno resterà colpito positivamente dalla vostra esuberanza.

Sagittario: sarà una giornata positiva per voi del Sagittario. Se avete bisogno di una mano non temete a chiederla a qualcuno di caro.

Capricorno: la situazione vi sfuggirà di mano e la fatica potrebbe compromettere il vostro stato d’animo. Dimostrate più impegno in ciò che fate.

Acquario: prestate la massima attenzione a come usare la vostra forza. Il consiglio è quello di farlo in modo costruttivo.

Pesci: c’è molta agitazione nell’aria e anche oggi lo stato d’animo non sarà dei migliori. Avete bisogno di ricaricare le batteria, concedetevi una domenica di relax.