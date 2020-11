Curiosi di conoscere l’andamento di questo primo sabato del mese di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: alcune persone a voi vicino potrebbero interpretare male un vostro comportamento ritenendolo brusco e poco adatto alla vostra personalità.

Meglio non calcare troppo la mano.

Toro: c’ qualcosa che vi sta stressando negli ultimi giorni e questo non vi aiuta nell’affrontare la vita di tutti i giorni. E’ fortemente consigliato affrontare la questione di petto, magari esternando cosa vi affligge in maniera sana e matura.

Gemelli: nella vita privata oggi qualcuno vi inviterà a prendere una decisione. Non è possibile sempre restare nell’indecisione. Sul lavoro qualunque sia il vostro campo non fatevi usare troppo.

Cancro: è un periodo dove avete un grande ascendete sugli altri al punto che questo potrebbe creare qualche problema di incomprensione con chi vi sta vicino.

Leone: niente relax in questo sabato per voi Leone visto che c’è qualcosa che vi mantiene sulle spine distraendovi dalla quotidianità. Sarà opportuno un pò di pazienza.

Vergine: cercate di rallentare il vostro ritmo concedendovi un fine settimana di relax ricaricando le batterie in vista della nuova settimana.

Oroscopo del giorno, 7 Novembre

Bilancia: avete tanti progetti in mente e qualcuno potrebbe iniziare anche a breve. Ma non deve portarvi a trascurare quelli già in corso solo perché siete ansiosi di intraprendere nuove strade.

Scorpione: sul lavoro c’è molta competizione tra voi Scorpione e qualcuno potrebbe vedere la vostra presenza come scomoda e ingombrante. Sarà opportuno far capire a questi individui che ne sei consapevole e che ti comporterai di conseguenza.

Sagittario: siete in un periodo di grande fiducia ma non abbassate la guardia visto che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e può rendere inutili i recenti sforzi che avete operato.

Capricorno: periodo prolifico per il Capricorno e particolarmente adatto per portare avanti un progetto, probabilmente legato al vostro lavoro, che avete avviato da tempo e che negli ultimi periodi avete momentaneamente messo da parte.

Acquario: se siete impegnati in un progetto non anticipate i tempi per apparire più efficienti. La fretta non porta da nessuna parte.

Pesci: qualcuno di molto vicino a voi potrebbe deludervi. Siate pazienti e tutto vi sarà chiaro.