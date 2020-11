Secondo l'oroscopo del giorno qualcosa non andrà secondo i pieni per lo Scorpione

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica di novembre secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: sentirete il bisogno di portare a termine ciò che avevate già iniziato prima di dedicarvi ad un meritato relax questo fine settimana. Il vostro umore non sarà dei migliori.

Toro: periodo di alti e bassi per quanto riguarda l’umore e le emozioni tanto che alcuni di voi potrebbero farsi lasciare influenzare anche nei prossimi giorni.

Gemelli: potete guardare al fine settimana con ottimismo visto che la settimana si è conclusa in modo positivo con numerose novità sul lavoro. Siete in un periodo di crescita.

Cancro: giornata importante sotto l’aspetto lavorativo. Nei giorni scorsi hai avuto qualche piccolo screzio con un tuo collega e tutto sarà chiarito.

Leone: oggi siete particolarmente ricettivi e lucidi e riuscirete a districare anche le situazioni più complesse ed articolate. Sfruttate a dovere questo momento particolare.

Vergine: lo stress emotivo accumulato in questa settimana non permetterà alla Vergine di concentrarvi a dovere su quello che farete oggi, indifferentemente da cosa sia. Dovete rilassarvi un pò.

Oroscopo del giorno, 8 Novembre

Bilancia: necessiterete di una certa dose di empatia e sensibilità, che andrà ovviamente ricercata tra le persone che rispettate e amate maggiormente. Non abbiate timore di essere onesti nei sentimenti.

Scorpione: Qualcosa non andrà secondo i vostri piani, ma non tutto è perduto. Meglio staccare la spina e pensarci domani.

Sagittario: è un periodo particolare della vostra vita ma sembra che non siate predisposti ad accettare consigli dalle persone più care. Dovreste farlo per affrontare in maniera positiva i prossimi mesi.

Capricorno: oggi per voi Capricorno si manifesterà una scelta da compiere che richiederà tutta la vostra attenzione.

Acquario: un periodo importante della vostra vita sta per concludersi e voi dovete ora dirottare tutta la vostra energia verso nuovi progetti che siano sentimentali o lavorativi.

Pesci: idee poco chiare oggi per i Pesci. Vorrete portare a termine numerose pratiche lasciate aperte ma un po’ per indecisione un po’ per la vostra impazienza non riuscirete a farlo.