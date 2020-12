Le stelle prevedono questa come la giornata adatta per curare i profili social del Leone

Curiosi di conoscere l’andamento di questo mercoledì secondo l’oroscopo del giorno? Buona lettura!

Ariete: sarà una giornata piuttosto delicata. E’ probabile che tu debba avere a che fare con una questione legale, forse dovrai rivolgerti ad un avvocato.

Toro: la giornata sarà ottima per sistemare quelle questioni di carattere pratico rimaste in sospeso. Se sarà necessario chiedi pure aiuto ad un legale.

Gemelli: oggi è possibile trovare delle soluzioni in amore. Se avete di recente vissuto dei momenti di tensione con la persona amata, provate ad avvicinarvi.

Cancro: sarete impegnati questa sera in alcune questioni di famiglia. Potreste ritrovarvi a dover affrontare una situazione che riguarda una persona a te cara.

Leone: giornata adatta per curare i vostri profili social e lanciarvi all’attacco se siete single. Approfittatene.

Vergine: sarà una giornata piuttosto proficua da un punto di vista economico. Chi deve chiedere un prestito o un finanziamento avrà buone possibilità di ottenerlo grazie all’appoggio delle stelle.

Oroscopo del giorno, 9 Dicembre

Bilancia: si prospetta una giornata piuttosto fruttuosa soprattutto sul fronte lavorativo. Gli affari procedono bene, più si avvicina metà dicembre, più andranno meglio.

Scorpione: dovete voi Scorpione usare la massima cautela sul lavoro. Non peccate di eccessiva sicurezza, meglio avere prudenza negli affari.

Sagittario: se oggi dovrete fare i conti con una difficoltà imprevista, scoprirete di poter contare su validi alleati. Fidatevi di loro.

Capricorno: giornata interessante per voi Capricorno soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale. Sfruttate Venere che è nel segno per recuperare in amore, e magari fare nuove conoscenze.

Acquario: valutate la possibilità di fare in investimento. State andando incontro ad un periodo estremamente fruttuoso. Mettetevi in gioco.

Pesci: secondo le stelle voi Pesci sarete assorbiti da una questione forse legata ai beni di famiglia. Cercate di mantenere la calma.