Oroscopo del giorno, 9 Febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo martedì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: nonostante un cielo non troppo malvagio oggi potreste incontrare qualche ostacolo davanti al vostro percorso. Devi mettere in discussione la tua strategia, ma non demordere: alla fine sarai ricompensato.

Toro: oggi sarete particolarmente ottimisti e avrete la capacità di mettere assieme tutti i tasselli per arrivare ad una conclusione di un progetto a cui credete molto.

Gemelli: ultimamente voi dei Gemelli siete stati un po’ frettolosi nella cura dei vostri progetti e oggi potreste risentirne. Riposatevi sapendo che tra qualche settimana sarete ricompensati.

Cancro: nonostante il periodo di incertezza sapete esattamente dove andare. Non affrettate le decisioni perché questo non è il periodo adatto per le scelte definitive.

Leone: ci saranno delle tensioni sul lavoro inscenate da qualcuno che vorrebbe tu ti impegnassi di più. Ma oggi sarai forte e potrai contare sull’aiuto di persone a te care.

Vergine: nel corso della giornata accumulerete particolari tensioni e questo non è proprio il momento adatto per farlo. Ma non disperate perché da domani le cose andranno già meglio.

Oroscopo del giorno, 9 Febbraio

Bilancia: oggi voi della Bilancia sarete particolarmente affascinanti e andrete d’accordo con tutti. Sfruttate questa capacità, datevi da fare, avete molto da offrire.

Scorpione: non pretendete di avere sempre ragione, questo vostro atteggiamento oggi si potrebbe ritorcere contro. Usate la diplomazia.

Sagittario: oggi farai i conto con il vostro immobilismo che non vi porterà da nessuna parte. Provate a darvi da fare nel portare avanti un progetto al quale tenete molto.

Capricorno: Date l’impressione di una persona dalle salde convinzioni ma a scapito di quest’apparenza siete disposti a compiere dei passi indietro ed a rivedere le vostre idee.

Acquario: le stelle raccomandano voi dell’Acquario a non agire frettolosamente ma a chiedersi prima cosa sarebbe meglio fare. Occhio a spese extra.

Pesci: sarete avvolti da un’atmosfera frizzante che vi farà sentire oppressi. Lavora per mantenere la pace.