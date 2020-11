Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: nuova settimana più instabile rispetto a quella scorsa e ciò potrebbe causarvi un pò di ansia. Comunque non dovrebbe accadere nulla di particolarmente grave o rilevante.

Toro: periodo di grande fiducia, che potrete sfruttare in campo sentimentale anche se è opportuno non esagerare altrimenti qualcuno potrebbe interpretarla come un tentativo di manipolare gli altri.

Gemelli: avrete una grande autostima e lo sentirete fin dal primo mattino. Sfruttate il momento per portare a termine più obiettivi lavorativi possibili per oggi.

Cancro: non siete in grande fiducia, anzi sentite che sta per arrivare qualche grosso cambiamento ma esattamente non sapete dove e quando. Prendete consapevolezza del momento e tutto sarà più semplice.

Leone: l’incontro con una persona potrebbe farvi svoltare la giornata in positivo, che sia sul lavoro o in famiglia. Il consiglio è di restare sociali e attivi.

Vergine: siete entrati in un periodo di stallo sia da un punto di vista relazionale che lavorativa. E’ normale un momento del genere ogni tanto. Tenete duro.

Oroscopo del giorno, 9 Novembre

Bilancia: oggi siete in cerca di affetto. Provate ad avvicinarvi alle persone care che amate e dedicatevi di più a loro.

Scorpione: una persona che vi è stata sempre vicina adesso sembra ancora in sintonia con la vostra persona e per questo vi sentite particolarmente bene.

Sagittario: voi Sagittario vi sentirete un pò trascurati da parte di una persona e questo influenzerà negativamente il vostro umore. Arriveranno giorni migliori.

Capricorno: è la giornata giusta per voi Capricorno per mettere a posto gli impegni che vi hanno complicato la settimana appena passata, ed oggi riuscite ad essere particolarmente pragmatici e intuitivi.

Acquario: sarete poco produttivi e tendenti alle perdite di tempo. Meglio restare lucidi visto che la settimana è appena iniziata.

Pesci: voi Pesci cercate di non farvi influenzare da qualcuno che tenterà di manipolarvi.