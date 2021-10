Il fatto di tenere un bicchiere d'acqua vicino al letto non è così vantaggioso come pensi

La maggior parte dei medici consiglia di bere 8 bicchieri d’acqua al giorno per mantenersi idratati. Molte persone, però, faticano a soddisfare la quantità richiesta di assunzione di acqua, quindi usano metodi diversi per ricordarsi di mantenere questa sana abitudine. Tra questi, c’è quello di lasciare il bicchiere d’acqua sul comodino vicino al letto. Sai che questo potrebbe non essere così vantaggioso come pensi? Ecco i motivi.

Versare acqua in un bicchiere aperto e lasciarlo aperto fino al mattino può essere più suscettibile a vari tipi di invasori. C’è la possibilità che zanzare, mosche e altri insetti entrino nel bicchiere durante la notte. Anche polvere e detriti possono depositarsi nell’acqua mentre dormi e potresti non vederli quando bevi al mattino.

Se riempi il bicchiere con acqua del rubinetto, sai che questa contiene cloro, aggiunto per la disinfezione. Il cloro evaporerà durante la notte, cambiando il sapore dell’acqua. Di conseguenza è normale che, dopo aver bevuto, potresti pensare che l’acqua abbia un sapore un po’ stantio.

Forse non tutti sanno che se bevi un sorso d’acqua prima di andare a dormire, trasmetterai milioni di batteri dalla bocca al bicchiere e poi all’acqua. Quindi, se decidi di bere un po’ d’acqua mentre cerchi di addormentarti, i germi si moltiplicheranno presto all’interno.

Ma un bicchiere d’acqua sul comodino potrebbe rappresentare un potenziale rischio elettrico se accidentalmente questo cadrà in vicinanza di prese elettriche. Oltre a ciò, dovresti sapere che lasciare l’acqua in un bicchiere può assorbire una piccola quantità di anidride carbonica che modifica leggermente l’equilibrio del pH. Ovviamente ciò non influirà sulla salute, ma può modificare il gusto dell’acqua e renderla meno piacevole da bere.

Inoltre, se hai costantemente un bicchiere d’acqua in vista, avrai difficoltà ad addormentarti immediatamente, dal momento che inizierai a bere acqua durante la notte e ad aumentare la tua voglia di andare in bagno. Fare questo alcune volte durante la notte può rovinare il ciclo del sonno, privandoti di un buon riposo notturno e lasciandoti stanco ed esausto al mattino.