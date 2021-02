Perché il sudore puzza di cipolla? C’è una spiegazione ben precisa e dovete conoscerla

Scopriamo il motivo per cui il sudore ha un odore non molto piacevole

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, ha sentito un odore non piacevole dopo aver fatto attività fisica in palestra o una corsetta all’aria aperta. Capita tutti i giorni di percepire, dal nostro corpo ma anche dagli altri, un odore che sicuramente non è dei nostri preferiti e che è tipico del sudore.

Ma vi siete mai chiesti perché il sudore puzza? La vostra curiosità sta per essere soddisfatta. Sicuramente alla base di tutto ciò c’è una ragione scientifica. Vediamola insieme.

Tutti sappiamo come nel nostro corpo sono presenti delle ghiandole, organi secretori che servono alla liberazione di sostanze utili all’organismo. Nel caso delle ghiandole sudoripare, la loro funzione è importante in quanto partecipano alla termoregolazione.

Nella nostra pelle sono diffuse due tipi di ghiandole sudoripare. Le ghiandole apocrine sono un gruppo di ghiandole poco rappresentate nella cute dell’uomo. Mentre le ghiandole eccrine che sono sparse in tutto il corpo e sono proprio loro le responsabili della produzione del sudore durante uno sforzo fisico.

Dunque il sudore è quel particolare liquido che viene prodotto dalle ghiandole sudoripare in seguito ad uno sforzo fisico. Dal punto di vista strutturale è costituito principalmente da una soluzione acquosa diluita in sostanze organiche e inorganiche. Lo scopo del sudore è quello di raffreddare il corpo mentre evapora dalla pelle. Nonostante il sudore sia inodore, molto spesso ci accorgiamo del cattivo odore che emana. Vediamo perché.

I batteri presenti sulla nostra pelle si nutrono di sostanze nutritive nel sudore, producendo dei prodotti di scarto. Tra questi prodotti, ci sono sostanze chimiche contenenti zolfo. Ovviamente la quantità di queste sostanze dipenderà dai batteri presenti sulla nostra pelle, anche se alcuni di questi hanno un odore molto simile alla cipolla. Ecco dunque il motivo per cui quando sudiamo il nostro naso percepisce odori sgradevoli tra cui quello di cipolla.