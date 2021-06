Riesci ad aprire questa credenza senza rompere i piatti? La soluzione è semplice

Una donna sulla sua pagina Facebook ha condiviso una richiesta del tutto particolare. Più precisamente, è stato posto un quesito del tutto anomalo: sareste capaci di aprire questa credenza senza far rompere i piatti? É questo il dilemma diventato virale sul web.

L’immagine è stata caricata da Tseng Shao-Tsen per conto di una sua amica. La didascalia della foto diventata senza dubbio virale condivisa dalla donna sulla sua pagina social recitava:

Una credenza che non può mai essere aperta.

Ma non è passato molto tempo prima che gli utenti di Facebook tentassero di risolvere il dilemma. Infatti, sono state raccolti più di 12.000 like, 300 condivisioni e 700 commenti. Tanti sono stati i suggerimenti sul modo migliore per salvare i piatti.

Immagina che, una volta aperta la credenza, un piatto dopo l’altro si schianta sul pavimento, coprendo la cucina con letali schegge di porcellana e soldi sprecati. Ebbene, è stato proprio questo l’incubo che la donna ha affrontato quando ha visto che tutti i suoi piatti erano scivolati all’interno della credenza.

Dopo che l’amico della donna ha pubblicato la foto del potenziale disastro online, pochi minuti dopo, centinaia di utenti di Facebook hanno iniziato a inviare suggerimenti su come salvare i piatti.

Riesci ad aprire questa credenza senza rompere i piatti? I commenti degli utenti

Alcuni l’hanno vista come un’opportunità per fare soldi e hanno scritto alla donna:

Vendila a una galleria d’arte.

Altri, invece, pensavano che i piatti fossero più importanti della credenza vera e propria. Questi i loro commenti:

Basta rompere il vetro dove i piatti non sono in contatto con esso e usare le mani per spostarli.

In questo caos di commenti ci sono stati, però, alcuni suggerimenti sensati. Qualcuno, infatti, ha scritto alla donna:

Metti sul pavimento delle coperte spesse prima di aprire la porta; o chiedi a qualcuno di tenere stretta una coperta con sé per raccogliere i piatti che cadono.

Per alcuni l’opzione più semplice è letteralmente non fare nulla e lasciare che qualcun altro se ne occupi.

Fissa l’armadio con del nastro adesivo, poi lascia che se ne occupino i tuoi nipoti; o salvalo come futura dote per tua figlia.

Ma volete sapere come ha fatto? Sarete felici di sapere che Tseng ha poi raccontato nei commenti che la sua amica, alla fine, è riuscito ad aprire l’a credenza in sicurezza senza rompere i piatti. La soluzione era a portata di mano, a quanto pare. L’uomo ha detto: