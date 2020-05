Sognare che cadono i denti: ecco cosa significa Cosa significa sognare che cadono i denti? Ecco come dovremmo interpretare sogni di questa natura

Cosa significa sognare che cadono i denti? Sarà capitato a ognuno di voi sognare almeno una volta nella vita di perdere i denti. Uno o più di uno. Cosa significa questo sogno? Nel libro dell’interpretazione dei sogni cosa potremmo trovare come spiegazione?

A tutti sarà capitato di sognare di perdere i denti. Anzi, se il sogno era così realistico, di sicuro al vostro risveglio sarete andati in bagno a controllare, davanti allo specchio, se era solo frutto della vostra immaginazione o se davvero c’era qualcosa che non andava nel vostro sorriso. Tirando poi un sospiro di sollievo quando avete capito che si trattava solo ed esclusivamente di un sogno. Ma che paura!

Il significato dei sogni dà molte interpretazioni se durante il vostro riposo vi capita di sognare che i vostri denti cadano. A seconda, infatti, della situazione può assumere tutto un significato differente. Ad esempio se si sogna di perdere un solo dente o più denti, se si prova dolore o meno, se si perde sangue oppure no. La sfaccettature di questo sogno possono essere davvero molteplici.

Sappiamo che, secondo la Smorfia, il libro dei sogni che si utilizza per tradurre i vostri viaggi onirici in numeri da giocare al lotto, ogni cosa che passa per la nostra testa mentre dormiamo non solo ha un significato, ma anche un numero corrispondente. Voi avete mai provato a giocarli? E avete vinto? Sarebbe bello se fosse così facile, non è vero?

Secondo la convinzione popolare sognare di perdere i denti significa morte di parenti o di amici stretti. Ma è sempre così? Il significato di questo sogno è sempre legato al decesso di qualcuno? Scopriamo insieme cosa c’è da sapere più nel dettaglio e cosa dobbiamo pensare se abbiamo sognato di perdere i denti.

Sognare di perdere i denti per la Smorfia indica la morte?

La Smorfia napoletana è un vero e proprio libro dei sogni, un dizionario che contiene la maggior parte dei sogni più comuni, a cui viene dato un significato e uno o più numeri corrispondenti che si possono poi giocare al lotto per tentare la fortuna. Il termine pare derivi proprio da Morfeo, il dio dei sogni nell’Antica Grecia. Quando dormiamo tutti quanti sogniamo, solo che alcuni al risveglio si ricordano i sogni fatti e altri no. La Smorfia trae arricchimento dalla tradizione napoletana e ci può aiutare a interpretare il significato di un sogno legato spesso alla morte come quello della caduta dei denti.

Sognare di perdere i denti non ha nulla a che vedere, purtroppo, con notizie positive. Anche perché se ci pensiamo anche nella vita reale se si perdono i denti non c’è niente di cui andare allegri (a meno di non essere un bambino che perde i denti da latte e aspetta i soldini della fatina dei dentini o del topino dei dentini, ovviamente). Anche secondo la smorfia sognare di perdere il proprio sorriso perfetto può non sempre avere accezione positiva, anche se bisogna verificare come viene perso il dente di notte. Nel dettaglio la Smorfia ci dice:

la perdita dei denti in sogno può indicare perdita di soldi

la perdita dei denti in sogno può indicare la morte di un parente o di una persona cara

la morte di una persona cara può essere indicata anche da denti che appaiono cariati in sogno o che dondolano o che vengono strappati via, ma significa anche che la persona potrebbe avere una malattia che non conosce

se si sogna di perderli tutti, vuol dire che la persona interessata sarà l’ultima in famiglia a morire

se si ha il mal di denti allora si potrebbero avere problemi di eredità

mentre se si sogna anche il dentista ci sono possibili problemi in arrivo

i denti sporchi indicano problemi in famiglia

denti che emanano un cattivo odore problemi di soldi

Ma la Smorfia ci dice anche che se il dente cade nella mano del diretto interessato la cicogna è in arrivo, mentre se vi capita di sognare di perdere i denti finti allora vuol dire che vi libererete presto di tutti i vostri problemi quotidiani. Invece se ci si accorge di non avere denti per niente in bocca, significa successo. E lo sapevate che sognare di lavarsi i denti significa che presto arriveranno dei soldi, mentre se sognate di avere denti bianchi e sani indica fortuna, salute e ricchezza?

Come avete visto non sempre i denti in sogno hanno un’accezione negativa. Ci sono dei casi in cui, invece, è un bene sognarli, perché indicano che arriverà una bella novità (soldi, figli, felicità, salute). Bisogna valutare caso per caso, ogni volta, interpretando quello che si è sognato e cercando soprattutto di ricordare anche i più piccoli particolari.

Sognare denti che cadono senza dolore

Abbiamo già visto che sognare di avere mal di denti può indicare problemi con l’eredità, sia se nel sogno i denti cadono sia se, al contrario, rimangono fissi al loro posto. Ma cosa vuol dire quando si sogna di perdere i denti senza provare il minimo dolore? Cosa significa se la perdita di una parte così importante del nostro corpo, almeno nel sogno che stiamo facendo, non è accompagnata da una sensazione o una testimonianza di dolore?

Sognare la caduta di denti senza avere dolore indica che qualcosa non va, che c’è qualcosa di importante che sta per accadere e che ha già mandato i primi segnali, che però noi non abbiamo colto. Il sogno potrebbe suggerirci che stanno avvenendo cambiamenti epocali nella nostra vita, che però ci stanno sfuggendo di mano, perché non gli diamo abbastanza peso, non li prendiamo abbastanza in considerazione.

È fondamentale fermarsi un attimo, soprattutto se il sogno è ricorrente, per capire cosa non riusciamo a capire di quello che sta accadendo della nostra esistenza. Prima di perderne definitivamente il controllo.

Sognare, invece, un dente che duole, che fa male, arrivando a provare un mal di denti che può sembrare tanto reale, potrebbe indicare l’arrivo di dispiacere in famiglia. Infine, se si sogna di avere un mal di testa provocato dai denti indica una possibile malattia in corso.

Denti che cadono con sangue: cosa significa?

Un altro conto è se il soggetto sogna che i denti cadono provocando anche un flusso di sangue che esce dalla bocca, più o meno copioso. Sicuramente è un sogno che nessuno di noi vorrebbe fare, per l’ansia e la paura che una scena di questo tipo potrebbe provocare facendoci svegliare di soprassalto e controllando subito che non ci sia sangue in giro.

Sognare i denti che sanguinano può essere un modo del nostro subconscio di ricordarci che, inevitabilmente, il tempo passa e noi non siamo pronti ad affrontare la situazione. Abbiamo paura di invecchiare, di ammalarci, di non riuscire più a badare a noi stessi, di essere un peso per gli altri. Inoltre sognare che i denti cadono con sangue annesso o semplicemente che sanguinano può indicare che stiamo vivendo un momento di forte debolezza. Siamo attaccati da più fronti e non sappiamo come difenderci: magari in amore, perché la relazione che stiamo vivendo attraverso un periodo delicato. Oppure perché non ci sentiamo amati e apprezzati dagli altri per chi siamo veramente, con la conseguente paura di rimanere soli per sempre.

Talvolta sognare di perdere denti e sangue contemporaneamente possono indicare rabbia che non riusciamo a far sfogare e a gestire in maniera corretta.

Numeri del lotto collegati a sognare denti che cadono

Alzi la mano chi viveva con una nonna o un nonno che ogni mattina scriveva su un taccuino i sogni che faceva, per non dimenticarli, visto che andando avanti nella giornata possono sbiadire e si possono facilmente perdere. E poi, dopo aver compiuto questa azione, andava a consultare il libro della Smorfia e dell’interpretazione dei sogni per segnarsi su un altro foglietto i numeri corrispondenti del Lotto e andarli prontamente a giocare dal tabaccaio. Magari la tradizione è rimasta “famigliare” e anche i vostri genitori lo fanno. O magari lo fate persino voi.

Se volete giocare la fortuna, questi sono i numeri del Lotto corrispondenti legati a un sogno in cui i denti sono, nel bene o nel male, protagonisti:

Sognare di perderli 18, 87, 48

Dente che cade 13

Sognare di avere i denti che fanno male 35

Sognare un dente che cade 45

Sognare un dente caduto 68

Sognare di non avere denti a posto 41

Sognare di avere mal di testa da denti 90

Sognare di togliersi i denti 35

Sognare di avere tutti i denti ben saldi 49

Sognare di avere i denti finti 39

Sognare di avere i denti che si muovono 62

Sognare di avere i denti cariati 44

Sognare un dente che dondola 73

Sognare di avere i denti d’oro 4

Sognare di perdere i canini 7

Sognare un dente curato 54

Sognare un dente che fa male 84

Sognare un dente spezzato 75

Sognare un dente tolto 55

Sognare un dente di cavallo 78

Sognare di avere un dente piombato 37

Sognare i denti accavallati 11

Sognare i denti bianchi 46

Sognare un dente storto 19

Sognare un dente che trema 14

Sognare un dente di stagno 41

Sognare un dente canino 64

Sognare un dente che cresce 78

Sognare la radice di un dente 55