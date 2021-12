Senza alcuna ombra di dubbio i test psicologici sono i mezzi più diffusi con cui le persone trascorrono il loro tempo sui social network. In particolare nel corso dell’ultimo periodo, tali test hanno acquisito sempre più popolarità e si sono gradualmente differenziati. Infatti ne possiamo trovare di ogni tipo, da un’illusione ottica ad un test di personalità fino ad arrivare al test visivo.

Quello che presentiamo oggi è un test visivo il quale consiste in un’illustrazione caratterizzata da innumerevoli elementi. La sfida proposta nel test è quella di individuare tre mele nell’immagine in questione. Sei pronto a metterti in gioco?

Fonte Dudolf

Con l’arrivo del Natale Gergely Dudàs ha pensato di idealizzare un test visivo pubblicato sul suo sito web. Ad oggi la sfida in questione è diventata una delle più difficili su internet. Basta guardare con attenzione l’immagine ed individuare tre mele: il 98% delle persone non riescono a risolvere questa sfida.

Quella di oggi è una sfida considerata una delle più difficili su internet. Infatti solo il 2% delle persone riescono ad individuare tre specifici elementi nella figura. Nell’immagine in questione potrai osservare innumerevoli oggetti ma sono solo tre le mele che dovrai individuare. Riesci a vederle? Possiamo darti solo un indizio: guarda più da vicino.

Fonte Dudolf

Test visivo: dove sono collate le tre mele

Se sei riuscito ad individuare le mele, allora fai parte della rarissima percentuale che ne è stato in grado. Se al contrario, come il resto del 98% delle persone, hai guardato con attenzione ma senza trovare nulla in particolare, puoi consultare la foto di sopra che ti permetterà di scoprire la soluzione.

Come possiamo ben notare dalla foto in questione che svela il risultato, le mele sono tre e sono collocate in diverse zone: la prima in basso a sinistra, la seconda in alto a sinistra e la terza in basso a destra.