Mamme, abbiate il coraggio di educare i vostri bambini Essere un genitore è un compito difficile, ma non è con la paura che si ottengono i risultati più grandiosi

Care mamme,

abbiate il coraggio di educare i vostri figli, senza cadere anche voi in quel fenomeno che negli ultimi tempi è stato definito fragilità educativa. Non abbiate paura di sbagliare con i vostri bambini o di dire ogni tanto qualche NO, perché proprio quei no saranno alla base dell’educazione dei più piccoli. Solo così infatti insegnerete ai grandi uomini del domani che le cose nella vita vanno conquistate è che è solo lavorando sodo e duramente per un obbiettivo che poi si raccolgono i risultati migliori.

Spiegate ai vostri figli che ad ogni azione corrisponde una reazione, una conseguenza e che la vita a suon di facilitazioni li porterà soltanto a sopravvivere e non a vivere. Che la vita lì fuori a volte sa essere una giungla e che qualche No, potrà solo rafforzarli.

Non abbiate paura di farli sbagliare, i piccoli fallimenti che incontreranno per la strada non sono altro dei piccoli incidenti di percorso che gli insegneranno la vita. Lasciateli andare, fateli inciampare e fate un passo indietro, pur restando sempre al loro fianco. Impareranno così che ad ogni ginocchio sbucciato ci sarà una guarigione che li renderà ancora più forti e temerari di prima.

Insegnate alle vostre bambine a sentirsi donne, complete, scegliendo semplicemente ciò che vogliono diventare. Spiegategli che i pregiudizi e l’omologazione non sono niente in confronto alla loro forza di volontà e al coraggio di essere se stessi. Ditegli che nessun principe azzurro le verrà a salvare semplicemente perché non ne avranno bisogno. E ai vostri figli invece insegnate l’amore, quello puro e gentile. Spiegategli come trattare il mondo e le donne, ditegli di rispettarle sempre come rispettano la madre e un giorno rispetteranno le loro figlie.

Care mamme non abbiate paura di sbagliare, perché è solo mostrando l’umanità ai vostri figli che gli insegnerete la vita. Sarete sempre il loro esempio, non abbiate paura di mostrarvi deboli qualche volta perché infondo fragili non lo sarete mai. Voi siete e sarete sempre la roccia su cui i vostri figli potranno contare. E allora mostrategliela questa forza, trasmettetela attraverso l’educazione.

Per il mondo, per le persone, per gli animali, per la natura, per gli esseri viventi tutti. Leggete a loro dei libri, raccontategli le storie di persone vere che nella vita ce l’hanno fatta senza l’aiuto di nessuno se non quello delle loro stesse forze.

Care mamme educate i vostri figli senza paura per trasformarli nei grandi uomini del domani.