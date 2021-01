Kate Middleton e i suoi migliori outfit con i gioielli presi in prestito dalla Regina: ecco gli orecchini di diamante da capogiro e la tiara di Lady D.

Diverse volte abbiamo visto alcuni dei migliori outfit di Kate Middleton illuminati da meravigliosi gioielli di Sua Maestà Elisabetta II.

Come avrete notato, anche prima del divorzio di Harry e Meghan dalla Royal Family, l’attrice americana non ha mai sfoggiato pezzi dello scrigno reale ma solo monili appartenuti a Lady D, a dispetto della cognata.

Il motivo è molto semplice, non tutti possono indossare i gioielli della Regina, e bisogna rispettare una precisa linea gerarchica.

Kate Middleton è una delle donne più importanti d’Inghilterra, moglie dell’erede al trono William e futura Regina; per questo ha la possibilità di indossare i gioielli di Elisabetta II.

https://www.youtube.com/watch?v=vPICHAYjmas

Nel dettaglio si tratta della Royal Collection: un tesoro inestimabile che comprende monili accumulati in circa 4 secoli dalla monarchia britannica.

Alcuni dei quali resi “famosi” da Lady Diana, altri entrati nella storia anche per la meravigliosa fattezza e preziosità.

Il primo gioiello reale sfoggiato da Kate Middleton è stato la Halo Tiara, un pezzo d’Alta Gioielleria firmato Cartier e indossato proprio per le nozze con il Principe William in abbinamento agli orecchini “drop” di Robinson Pelham, donati dai genitori per la speciale occasione.

Recentemente, per il Remembrance Day, la Duchessa di Cambridge ha scelto un paio di orecchini di perle di Sua Maestà.

Che dire Kate è semplicemente perfetta … per fare la Regina.

Sono tanti i gioielli che sfoggia, nelle occasioni più o meno formali, dai piccoli punti luce madreperlati per illuminare il viso alle montature più articolate per catturare l’attenzione.

È (forse) merito suo se sono tornati di moda gli orecchini di perla, anche dalla squisita fattura più tradizionale.

Kate Middleton non si discosta dalle montature più classiche variando nella forma dei “preziosi naturali”; scegliendo gioielli con perle perfettamente sferiche, a goccia e anche nella variante scaramazza.

Molti avranno invece notato gli orecchini a perla appartenuti a Lady D, portati in abbinamento alla tiara Lover’s Knot.

Coi capelli sciolti, semi-raccolti o in abbinamento ai cappellini, la Duchessa di Cambridge ha confermato con i suoi look che gli orecchini di perle sono simbolo di naturale eleganza per eccellenza.

Foto: _kate_middleton_royal