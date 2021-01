Ogni mattina, o quasi, Mariya Dykalo, fashion designer e creative director del brand moda Aspinal of London, esplora la cabina armadio di Kate Middleton.

La moglie del principe William e, secondo molti, la futura Regina della monarchia inglese, è la cliente numero uno del marchio fondato nel 2001 da Chairman Iain Burton.

Dopo il Royal Wedding Kate è costantemente seguita da stylist che le curano i suoi look e la sua “cabina armadio” ogni giorno. E il suo look è cambiato drasticamente. Soprattutto dopo il suo “Marylin Monroe style”.

Video credit @newyorkpost

Una piccola, lenta, sostanziale, rivoluzione di stile portata avanti anche e soprattutto da Kate Middleton oggi paladina di un prét-à-porter che miscela abiti da sogno Alexander McQueen e jeans skinny Zara, tiare ereditate da Lady D. a ladybag funzionali, compatte, elegantissime, pratiche.

Come è cambiato l’armadio reale della Duchessa?

Mi sembra che la sensibilità stilistica della Royal Family si sia avvicinata molto al lusso moderno, concetto cardine anche per il brand Aspinal of London.

Il mix perfettamente calibrato dell’eredita’ classica British, mischiato a nuove infiltrazioni stilistiche, idee, forme e colori. Il tutto si integra nell’idea di monarchia moderna che sembra voler trasmettere la Duchessa di Cambridge con i suoi look.

Secondo il protocollo bisogna tenersi lontano da materiali troppo esotici e dalle borse a tracolla.

Sì a colori forti per essere riconoscibili tra la folla. Come la nostra Queen Elizabeth!

Ecco allora che la scelta di Kate Middleton ricade su uno dei nostri modelli iconici, la Mayfair, in Lavanda e Navy Blue.

Il Marylin Monroe look

Ma il makeover del guardaroba della Duchessa è avvenuto dopo qualche “scivolone” delle gonne alla Marylin Monroe.

Come dimenticare la diva di Hollywood nel film “Quando la moglie è in vacanza?”. L’abito bianco sollevato dall’aria che fuoriesce dal tombino è una delle serie più iconiche del Cinema.

Anche la moglie del principe William si è trovata più volte nel corso dei suoi royal tour a riproporre lo stesso siparietto di Marylin.

Memorabile la visita di Kate Middleton, insieme al principe William, in Canada nel 2011 quando l’orlo del vestitino giallo di Jenny Packham si è sollevato fin troppo.

Per non parlare di quella volta in India, quando il vestito bianco Emilia Wickstead si è lasciato sollevare dalla brezza per un “perfetto effetto Marylin”.