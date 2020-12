Se i suoi capelli castani folti e lucenti sono una sorta di biglietto da visita di Kate Middleton, altrettanto si può dire della sua pelle luminosa e del suo incarnato senza difetti.

Frutto senza dubbio di un’alimentazione sana e il più possibile di origine biologica. Ma anche di una cura della pelle attenta e mirata, che vi sveliamo in modo che possiate, perché no, copiarla anche voi.

Video credit @breakingnews

La routine di bellezza di Kate Middleton è abbastanza ricca e comprende sia prodotti di altissima fascia e relativo costo, sia prodotti decisamente low cost; e reperibili nel supermercato sotto casa.

Anzi, pare proprio che la moglie del principe William in persona sia stata avvistata da Boots mentre faceva scorta di una particolare crema per il viso.

La crema perfetta di Kate? La trovi al supermercato

Si tratta della crema Nivea della linea Pure & Natural, in Italia Naturally Good, che regala un’idratazione profonda per 24 ore per la modica cifra di circa cinque euro!

Per rendere la pelle più morbida e luminosa utilizza poche gocce dell’Organic Rosehip Oil di Trilogy, scoperto durante la gestazione di Charlotte, una vera mano santa per ridurre piccole rughe e segni d’espressione a sole 20 sterline!

E per il trucco?

Un altro prodotto low cost che non manca nel bagno della duchessa di Cambridge? Un panno per rimuovere il trucco.

In particolare quello preferito da Kate Middleton è Organic CloudCloth Face Cleansing Cloth, che si può trovare su Amazon a 12 sterline. Una corretta detersione è alla base di ogni routine di bellezza e utilizzare un panno è preferibile perfino alla migliore spazzola massaggiante.

La Duchessa di Cambridge non va mai a dormire senza qualche goccia di Skincare Beauty Sleep Elixir di Beuti, un concentrato a base di olii di camelia, chia, amarena, fragola e melograno.

Tutti questi frutti non sono buoni solo da mangiare ma sono perfetti da… spalmare perché illuminano la carnagione.

È preferibile usare il prodotto sotto il trattamento notturno, ma è ottimo anche applicato prima del make up. Il costo decisamente non è alla portata di tutte le tasche: ben 153 sterline ma, considerato che ne bastano veramente poche gocce, è un costo che si ammortizza nel tempo.

Foto: the_cambridge_family_